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Газизов: «По Агаларову есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможном уходе из клуба нападающего Гамида Агаларова.

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.

Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны.

Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты.

Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», – сказал Газизов.

  • В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.
  • Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:28
Комментарии9
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    Рейтинг: +86

    kostilio 23 минуты назад

    какой АПЛ?? всеме нашими игроками вся Европа интересуется ,если верить агентам и директорам , а по факту все здесь играют, и этот тож тут до конца карьеры тут будет))) смешно

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    Рейтинг: +6572

    Из Твери Леха 32 минуты назад

    непонятный он. и 6 голов с пенальти.

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    Рейтинг: +24553

    vladimir-7 43 минуты назад

    Газик, ещё один игрок, вместе с папаше, мечтал играть в АПЛ и перешел в Вест Хэм,
    а вот теперь сидит там на лавочке и играет в карманный теннис.

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    Рейтинг: +153

    Феникс 28 47 минут назад

    В январе был интерес от клубов АПЛ====Какое вам АПЛ, Европа сейчас ? То что было до 24.02. забудьте.

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    Рейтинг: +63314

    portero 1 час назад

    слышали мы уже про одного гения, сейчас и Уфе не нужен...

    0
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    Рейтинг: +16

    Аден 1 час назад

    по ходу никому не нужен. В АПЛ про УФУ то никто не слыхивал, а уж об этой игруле тем паче.

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    Рейтинг: +6572

    Из Твери Леха > Аден 31 минуту назад

    а Зинченко откуда перешл в Ман. Сити?

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    Рейтинг: +16

    Аден > Из Твери Леха 15 минут назад

    времена другие были. А ныне, одни забыли, другие знать не хотят.

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    Рейтинг: +15616

    Cleaner 1 час назад

    Газизов укуренный. АПЛ, Лалига, Бундестаг, Бундесвер...)

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