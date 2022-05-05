Газизов: «По Агаларову есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможном уходе из клуба нападающего Гамида Агаларова.

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.

Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны.

Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты.

Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», – сказал Газизов.

В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.

Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

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