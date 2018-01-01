«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ. Это повторение киевского финала 2018 года

если Реал выиграет ЛЧ после пройденных ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля, ему можно будет выдать сразу два ушастых кубка.
Определились финалисты Лиги чемпионов. В решающем матче в Париже встретятся «Ливерпуль» и «Реал».
Это повторение киевского финала 2018 года, когда титул взял «Реал».
- Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».
- «Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».
- Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.
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