«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ. Это повторение киевского финала 2018 года

Определились финалисты Лиги чемпионов. В решающем матче в Париже встретятся «Ливерпуль» и «Реал».

Это повторение киевского финала 2018 года, когда титул взял «Реал».

Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».

«Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».

Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.

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