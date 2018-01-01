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«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ. Это повторение киевского финала 2018 года

Определились финалисты Лиги чемпионов. В решающем матче в Париже встретятся «Ливерпуль» и «Реал».

Это повторение киевского финала 2018 года, когда титул взял «Реал».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии9
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    Рейтинг: +894

    сутулая собака и лисы 16 минут назад

    если Реал выиграет ЛЧ после пройденных ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля, ему можно будет выдать сразу два ушастых кубка.

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    Рейтинг: +6946

    Томик 18 минут назад

    И ведь не лишили же права проведения финала ЛЧ в 18 году...Конечно, это другое.

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    Рейтинг: +7181

    vladik12 > Томик 16 минут назад

    А за что лишать Киев в 2018 году?

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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > Томик 16 минут назад

    Канеш другое.Киев тогда не бомбили.

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    Рейтинг: +476

    Lipatoff 19 минут назад

    С победой Реал, надеюсь Ливеру надерут зад, чтобы эта АПЛ не тяфкала... эх Пеп никак ты не можешь обрести состав с характером, правда был такой 10-11 лет назад))) что ж посмотрим как там Салах будет брать реванш, на его счастье Рамоса нет)))

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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > Lipatoff 16 минут назад

    АПЛ не тяфкала=====А РПЛ даже и не скулит уже )))

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    Рейтинг: +7181

    vladik12 > Феникс 28 16 минут назад

    Да не вспоминайте РПЛ в такой день. В день торжества НАСТОЯЩЕГО ФУТБОЛА!

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    Рейтинг: +11714

    DeStar 28 минут назад

    я до матча сказал друзьям что если реал вдруг сегодня сити пройдет ,то ливерпуль точно обязан) но был уверен что сити пройдет конечно

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    Рейтинг: +7181

    vladik12 31 минуту назад

    После сегодняшнего я точно за "Реал", за Папу Карло!

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