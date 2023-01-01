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Изидор второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего футболиста команды по итогам апреля.

Это нападающий Вильсон Изидор, который в прошлом месяце забил четыре гола в пяти матчах.

Кандидатуру француза поддержали 56,1 процента голосовавших. Он опередил Дмитрия Баринова (13,8%), Рифата Жемалетдинова (11,6%), Дмитрия Живоглядова (11,3%) и Мацея Рыбуса (7,2%).

  • Изидор признавался лучшим игроком «Локо» в марте.
  • Также он стал лучшим в РПЛ в апреле.

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Источник: сайт «Локомотива»

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