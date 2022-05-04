Рианчо: «Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпиононов.

«Вильярреал» провел отличную Лигу чемпионов. Хочется похвалить всех игроков испанской команды и, конечно, главного тренера. Унаи Эмери провел качественную работу с этой командой. Он в очередной раз доказал, что является замечательным тренером высокого уровня.

Его старый конфликт с Артемом Дзюбой? Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба», – сказал Рианчо.

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

При нем в команде играл Дзюба, назвавший испанца «тренеришкой».

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