Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Рианчо: «Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпиононов.

«Вильярреал» провел отличную Лигу чемпионов. Хочется похвалить всех игроков испанской команды и, конечно, главного тренера. Унаи Эмери провел качественную работу с этой командой. Он в очередной раз доказал, что является замечательным тренером высокого уровня.

Его старый конфликт с Артемом Дзюбой? Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба», – сказал Рианчо.

  • Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
  • При нем в команде играл Дзюба, назвавший испанца «тренеришкой».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой» 6
Дзюба поздравил «Зенит» с чемпионством 1
Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы 14
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:36
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +395

    SLADE2019 22 минуты назад

    Слишком много внимания этому среднему игроку.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4276

    Красногорск_Фан 32 минуты назад

    Один звезда Ютуба и тик тока. Второй занят футболом

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11921

    ВетеR 1 час назад

    Дрочер там же где и был, а Эмери -топ тренер

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2481

    acor94 1 час назад

    Один четырехкратный чемпион России, а второй еле еле в еврокубки залезает, проигрывая осасунам и мальеркам.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2816

    Enter2006 1 час назад

    Всё по делу сказал и верно.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4255

    neveldomha 1 час назад

    Кто старое помянет, тому глаз на .опу.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5263

    rash1959 2 часа назад

    Эмери на вершине, а дрочер в глубокой жопе.

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11