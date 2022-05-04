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  • Рианчо: «Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба»

Рианчо: «Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба»

4 мая 2022, 09:36
12

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпиононов.

«Вильярреал» провел отличную Лигу чемпионов. Хочется похвалить всех игроков испанской команды и, конечно, главного тренера. Унаи Эмери провел качественную работу с этой командой. Он в очередной раз доказал, что является замечательным тренером высокого уровня.

Его старый конфликт с Артемом Дзюбой? Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба», – сказал Рианчо.

  • Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
  • При нем в команде играл Дзюба, назвавший испанца «тренеришкой».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Вильярреал Зенит Дзюба Артем Рианчо Рауль
Комментарии (12)
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rash1959
1651646956
Эмери на вершине, а дрочер в глубокой жопе.
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neveldomha
1651647921
Кто старое помянет, тому глаз на .опу.
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Enter2006
1651648125
Всё по делу сказал и верно.
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acor94
1651649468
Один четырехкратный чемпион России, а второй еле еле в еврокубки залезает, проигрывая осасунам и мальеркам.
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ВетеR
1651649753
Дрочер там же где и был, а Эмери -топ тренер
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Красногорск_Фан
1651652957
Один звезда Ютуба и тик тока. Второй занят футболом
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SLADE2019
1651653588
Слишком много внимания этому среднему игроку.
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Vitaga
1651656830
)))) посмотрите - кто сколько срубил бабла за эти годы) сто пудов - Дзюба больше
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Беспонтий
1651658092
вот тя *бёт присохшее новообразование на теле спартака один уже велик другой великолепен всуе а ты то кто какого *уя ты здесь пи*дишь наверняка
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Plyash
1651663886
У идиота Дзюблы на лбу два класса образования нарисованы,отсюда и все беды с языком погано-длинным.Ну не дал бог ума футболишке,что тут поделаешь...
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