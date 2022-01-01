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«Шахтер» сыграет на групповом этапе ЛЧ-2022/23 после вылета «Вильярреала»

«Шахтер» гарантировал участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Это случилось после вылета «Вильярреала» из полуфинала ЛЧ от «Ливерпуля». В случае победы на турнире испанский клуб получил бы прямую путевку на групповую стадию.

«Шахтер» стал чемпионом Украины в досрочно завершенном сезоне-2021/22.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5996

    Ганнибал Лектор 17 секунд назад

    Прикольно разобрались шестёрки из УЕФА. То есть нацисты из Украины, убивающие безоружных (доказательств - полный интернет) - это норм, их участие во всех турнирах даже не обсуждается. А вот Россия, уничтожающая этих нацистов - агрессор, не достойный играть в футбол

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    Рейтинг: +2073

    serglider 34 минуты назад

    Интересно Шахтар где домашние встречи играть будет? На нейтральном поле?

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    Рейтинг: +144

    Феникс 28 2 часа назад

    Бомбардир не дописал эту часть--------------- «Вильярреал» мог помешать «Шахтеру» получить прямую путевку в группу, если бы выиграл нынешний турнир, но испанцы уступили «Ливерпулю».Согласно регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путевку получает чемпион 12-й ассоциации в рейтинге УЕФА, которой сейчас является Украина.

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