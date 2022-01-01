«Шахтер» сыграет на групповом этапе ЛЧ-2022/23 после вылета «Вильярреала»

«Шахтер» гарантировал участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Это случилось после вылета «Вильярреала» из полуфинала ЛЧ от «Ливерпуля». В случае победы на турнире испанский клуб получил бы прямую путевку на групповую стадию.

«Шахтер» стал чемпионом Украины в досрочно завершенном сезоне-2021/22.

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