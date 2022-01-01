«Шахтер» сыграет на групповом этапе ЛЧ-2022/23 после вылета «Вильярреала»

Прикольно разобрались шестёрки из УЕФА. То есть нацисты из Украины, убивающие безоружных (доказательств - полный интернет) - это норм, их участие во всех турнирах даже не обсуждается. А вот Россия, уничтожающая этих нацистов - агрессор, не достойный играть в футбол
«Шахтер» гарантировал участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Это случилось после вылета «Вильярреала» из полуфинала ЛЧ от «Ливерпуля». В случае победы на турнире испанский клуб получил бы прямую путевку на групповую стадию.
«Шахтер» стал чемпионом Украины в досрочно завершенном сезоне-2021/22.
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