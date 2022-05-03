Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал», уступая 0:2, и вышел в финал

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Испанский клуб забил два гол до перерыва. «Ливерпуль» трижды отличился во втором тайме.

Английский клуб вышел в финал ЛЧ, где сыграет с победителем пары «Реал»«Манчестер Сити».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Диа, 3; 2:0 – Коклен, 41; 2:1 – Фабиньо, 62; 2:2 – Диас, 67; 2:3 – Мане, 74.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Орье, 79), Торрес, Фойт, Эступиньян (Тригерос, 79), Коклен (Коклен, 68), Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа (Алькасер, 79), Морено (Чуквуэзе, 68).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 79), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Алькантара (Джонс, 79), Салах, Мане, Жота (Диас, 46).

Предупреждения: Ло Чельсо, 81; Торрес, 85 – Александр-Арнольд, 77.

Удаления: Капу, 86 – нет.

Первый матч: 0:2

Новости по теме
«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов в 3-й раз за последние 5 лет
«Ливерпуль» забил 2 гола за 5 минут и сравнял счет в матче с «Вильярреалом» 5
Морено, Коклен и Ло Чельсо – в старте «Вильярреала». Мане, Жота и Салах выйдут у «Ливерпуля» 6
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.05.2022 23:50
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +181

    Nikoo 15 минут назад

    Ливеру повезло во втором тайме

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63102

    portero 24 минуты назад

    забив два гола в первом, испанцы решили играть от от обороны, но воротчик слабый и с Ливером так играть нельзя.... не Бетис...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11708

    DeStar 24 минуты назад

    нууу в первом тайме вилька была молодцом, была лучше. Пропустили дважды между ног и все пошло по попе)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +63102

    portero > DeStar 22 минуты назад

    особенно первый позорный, от двух ног рикошет ручкой воротчик должен был побрать сзади....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11