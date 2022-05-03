Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал», уступая 0:2, и вышел в финал

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Испанский клуб забил два гол до перерыва. «Ливерпуль» трижды отличился во втором тайме.

Английский клуб вышел в финал ЛЧ, где сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Диа, 3; 2:0 – Коклен, 41; 2:1 – Фабиньо, 62; 2:2 – Диас, 67; 2:3 – Мане, 74.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Орье, 79), Торрес, Фойт, Эступиньян (Тригерос, 79), Коклен (Коклен, 68), Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа (Алькасер, 79), Морено (Чуквуэзе, 68).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 79), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Алькантара (Джонс, 79), Салах, Мане, Жота (Диас, 46).

Предупреждения: Ло Чельсо, 81; Торрес, 85 – Александр-Арнольд, 77.

Удаления: Капу, 86 – нет.

Первый матч: 0:2