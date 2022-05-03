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Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал», уступая 0:2, и вышел в финал

3 мая 2022, 23:50
12

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Испанский клуб забил два гол до перерыва. «Ливерпуль» трижды отличился во втором тайме.

Английский клуб вышел в финал ЛЧ, где сыграет с победителем пары «Реал»«Манчестер Сити».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Диа, 3; 2:0 – Коклен, 41; 2:1 – Фабиньо, 62; 2:2 – Диас, 67; 2:3 – Мане, 74.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Орье, 79), Торрес, Фойт, Эступиньян (Тригерос, 79), Коклен (Коклен, 68), Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа (Алькасер, 79), Морено (Чуквуэзе, 68).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 79), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Алькантара (Джонс, 79), Салах, Мане, Жота (Диас, 46).

Предупреждения: Ло Чельсо, 81; Торрес, 85 – Александр-Арнольд, 77.

Удаления: Капу, 86 – нет.

Первый матч: 0:2

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Вильярреал Ливерпуль
Комментарии (12)
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DeStar
1651611144
нууу в первом тайме вилька была молодцом, была лучше. Пропустили дважды между ног и все пошло по попе)
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portero
1651611163
забив два гола в первом, испанцы решили играть от от обороны, но воротчик слабый и с Ливером так играть нельзя.... не Бетис...
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Nikoo
1651611690
Ливеру повезло во втором тайме
Ответить
сутулая собака и лисы
1651627099
закономерно.
Ответить
Бывалый1488
1651640167
Что не говори, а какой год уже Эмери в еврокубках играет?) Зря Спартак не дал ему поработать...
Ответить
zigbert
1651641177
Ливерпуль подтвердил свой класс, хотя все начиналось для них угрожающе.
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JTherry
1651646116
до 62-й минуты казалось, что Вильяреал на пути к дополнительному времени, но Ливер включил максимум и потопил "подлодку" со всеми ее потрохами, еще и Рулли " помог, включил Конифеева" и пропустил между ног пару банок... Эмери и с ПСЖ так же слил Барсе, выиграв первый матч 4:0, а второй уступил 1:6... но все-равно классный тренер, хоть и без Кубка ЛЧ...
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моэм
1651646928
Немного виноват вратарь ...первый гол с острого угла " в очко" , другой в линии вратарской туда же , потом этот чудак вообще , бросил ворота и побежал забивать ...немного "виноваты" сами красные , просто увеличившие скорость....больше всех виноват конечно Эмери , ошибшийся в тактике на второй тайм ...забив на фарте два шара поймавшему расслабон Ливерпулю , во втором тайме , с первых же минут , надо было занимать круговую оборону ...со слабым ресурсом это и был единственный шанс продержаться до пенальти , отбивая атаки "озверевшей" абордажной команды красных .
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SPACE TRUCKIN
1651650114
Хотелось сенсации конечно,но подсели испанцы во 2-м тайме...Ливер - сильнейший...
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