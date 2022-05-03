Морено, Коклен и Ло Чельсо – в старте «Вильярреала». Мане, Жота и Салах выйдут у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Эступиньян, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа, Морено.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Салах, Мане, Жота.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Испании.
- Начало игры – в 22:00 по Москве.
- «Ливерпуль» победил в первом матче со счетом 2:0.
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Источник: сайт УЕФА