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Морено, Коклен и Ло Чельсо – в старте «Вильярреала». Мане, Жота и Салах выйдут у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Эступиньян, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа, Морено.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Салах, Мане, Жота.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63050

    portero 49 минут назад

    Кажется чуда не случится и Ливерпуль в финале, игра формальность...

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