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Агент Николсона: «Если санкции УЕФА не повлияют на «Спартак», то на Шамара они тоже не повлияют»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о будущем игрока в московском клубе на фоне новых санкций УЕФА.

«Единственное, о чем думает Шамар сейчас, – успешно закончить сезон и выиграть Кубок России. Вы знаете, что у него долгосрочный контракт со «Спартаком».

Если санкции УЕФА не повлияют на клуб, то на Шамара они тоже не повлияют. Предложения всегда приходят, когда есть хорошие результаты. В любом случае решение будет обоюдным», – сказал агент.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Футболист забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах за новую команду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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