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Где смотреть «Вильярреал» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 3 мая

«Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 3 мая.
  • Встреча пройдет в Испании на стадионе «Эль Мадригал».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч Вильярреал – Ливерпуль

Коэффициенты:

  • Победа «Вильярреала» – 4.80
  • Ничья – 4.20
  • Победа «Ливерпуля» – 1.70

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Источник: «Бомбардир»

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