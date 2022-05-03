Где смотреть «Вильярреал» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 3 мая

«Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 3 мая.
- Встреча пройдет в Испании на стадионе «Эль Мадригал».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Вильярреал – Ливерпуль
- Победа «Вильярреала» – 4.80
- Ничья – 4.20
- Победа «Ливерпуля» – 1.70
Источник: «Бомбардир»