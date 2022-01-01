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Алип, Сергеев, Малком – в старте «Зенита» на потенциально чемпионский матч с «Локомотивом»; Ненахов, Мампасси, Карпукас выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Чeрный, Миранчук, Куликов, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии10
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    Рейтинг: +86

    ВАСЯ КАСКИН 16 минут назад

    вперед зенит !!!

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    Рейтинг: +1089

    Дубина 32 минуты назад

    Позор бледно голубым!

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    Рейтинг: +86

    ВАСЯ КАСКИН > Дубина 17 минут назад

    позор мамке иметь такого сына как ты !

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    Рейтинг: +15394

    житель СПб 37 минут назад

    Вперед, за Питер!!!

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    Рейтинг: +16051

    paracetamol 38 минут назад

    Зюба опять в запасниках.

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    Рейтинг: +3845

    tarasofka 41 минуту назад

    чё это круговой в запасе, а алип на поле. ну ок.

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    Рейтинг: +469

    KPCC-SPB > tarasofka 34 минуты назад

    да норм, если потребуется выйдет во втором тайме, а так и без кругового у нас есть кому накидать проводницам за щеку, сегодня полюбому будем праздновать чемпионство

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    Рейтинг: +6408

    Semenycch 42 минуты назад

    Шесть мячей в этом матче Зенит вряд ли забьет.

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    Рейтинг: +16051

    paracetamol > Semenycch 39 минут назад

    Хватит четырех.

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    Рейтинг: +15394

    житель СПб > paracetamol 37 минут назад

    Даже трех!

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