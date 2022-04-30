Алип, Сергеев, Малком – в старте «Зенита» на потенциально чемпионский матч с «Локомотивом»; Ненахов, Мампасси, Карпукас выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Чeрный, Миранчук, Куликов, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

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