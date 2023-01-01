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Антон Миранчук – о первом выходе на поле за 8 месяцев: «Накатывали слезы»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дал комментарий после выхода на замену в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Игрок был травмирован восемь месяцев.

«Действительно, прошло много времени. Честно говоря, сначала всe было на эмоциях. Понятно, что поражение. Наверное, это больше всего бьeт. Обидное поражение.

Но при этом, конечно, я счастлив, что вернулся. На самом деле никогда так много не пропускал. В раздевалке получал эсэмэски от семьи. Даже где-то накатывали слeзы, потому что через многое прошeл, на самом деле. Но я вернулся и очень счастлив. Это потрясающие эмоции, когда выходишь на поле. Сейчас можно считать, что я полноценно вернулся. Просто нужно теперь набирать форму. Я уверен, что всe получится», – сказал Миранчук.

  • В сезоне РПЛ Миранчук провел 4 матча, сделал голевой пас.
  • 26-летний игрок стоит 7,5 миллиона евро.
  • Миранчук всю карьеру проводит в «Локомотиве» (не считая аренду).

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Источник: официальный сайт «Локомотива»

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Сегодня, 13:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +15528

    житель СПб 1 час назад

    Здоровья и полноценного выхода на поле.

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