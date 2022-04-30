Гаджиев поддержал возможное участие России в Кубке Америки

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное участие команды в Кубке Америки. Оно может состояться в 2024 году.

«Не знаю, поддержит ли КОНМЕБОЛ, но это было бы для нашей команды правильно. В Советское время сборная ездила в Южную Америку для спаррингов практически ежегодно. Это помогало национальной команде в подготовке.

Но и азиатский вариант пойдет нам на пользу. Нужно хвататься за любые соревнования, если нет европейских, хоть я и считаю, что европейский вариант самый правильный. Тем более если мы сможем, допустим, победить в Азиатской лиге и выйти на чемпионат мира, то будет интересно посмотреть на то, как те же поляки будут с нами играть или они снова откажутся выходить на поле против нашей команды», – сказал Гаджиев.

Россия отстранена от международного футбола.

Ряд легионеров покинули РПЛ.

Гаджиев сейчас занимает пост президента махачкалинского «Динамо», борющегося за попадание в ФНЛ-1.

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