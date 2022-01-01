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Гаджиев поддержал возможное участие России в Кубке Америки

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное участие команды в Кубке Америки. Оно может состояться в 2024 году.

«Не знаю, поддержит ли КОНМЕБОЛ, но это было бы для нашей команды правильно. В Советское время сборная ездила в Южную Америку для спаррингов практически ежегодно. Это помогало национальной команде в подготовке.

Но и азиатский вариант пойдет нам на пользу. Нужно хвататься за любые соревнования, если нет европейских, хоть я и считаю, что европейский вариант самый правильный. Тем более если мы сможем, допустим, победить в Азиатской лиге и выйти на чемпионат мира, то будет интересно посмотреть на то, как те же поляки будут с нами играть или они снова откажутся выходить на поле против нашей команды», – сказал Гаджиев.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Ряд легионеров покинули РПЛ.
  • Гаджиев сейчас занимает пост президента махачкалинского «Динамо», борющегося за попадание в ФНЛ-1.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Metaratings

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1053

    стоп кран 37 минут назад

    Неее Участие в Кубке Америки это фантастика...Более реально в Кубке Марса или Юпитера.)))

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > стоп кран 26 минут назад

    бросай курить

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    Рейтинг: +62832

    portero 52 минуты назад

    Какой бред только не несут чинуши и их говорящие головы...

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    Рейтинг: +283

    Shamil79 1 час назад

    а у кого там в Южной Америке можно выиграть?

    0
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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > Shamil79 35 минут назад

    Пока не у кого. Значит надо подтягиваться. В СССР могли ведь? И это без легов!

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    Рейтинг: +1053

    стоп кран > R_a_i_n 22 минуты назад

    В сборной СССР были игроки из Украины ---Блохин, Балтача , Бессонов, Баль ,Литовченко,,Рац , Протасов , Беланов...Что там сейчас Россия с Украиной ? Из Грузии --Чивадзе, Шенгелия,Кипиани, Дараселия и др....Что там Россия с Грузией в 2008 ?
    Красный, не вспоминай сборную СССР...Ты ведь поддерживаешь так называемую спецоперацию.

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > стоп кран 18 минут назад

    Так скоро так и будет. В сборной России будут игроки с России, с Украины и с Белоруссии. И да, я поддерживаю спецоперацию. Когда 8 лет прилетает знаешь ли людям надоедает.

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > стоп кран 17 минут назад

    и да, а что там было с Грузией в 2008 году?

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    Рейтинг: +914

    alefreddy 1 час назад

    на поезде месяц добираться будут

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > alefreddy 26 минут назад

    ничего, на подводной лодке быстрее будет

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