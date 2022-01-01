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Слуцкий – о разгроме от «Сочи»: «На поле были команды разного уровня. Шансы «Рубина» на сохранение места в РПЛ ухудшились»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6). Это крупнейшее поражение казанцев в истории турнира.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос насколько результат будет в пользу соперника.

Как планировали построить игру? Какой смысл говорить сейчас об этом, если план не сработал.

После этого поражения шансы на сохранение прописки ухудшились. Любое поражение ухудшает эти шансы. Константин Кучаев пропустил две встречи. Появится ли он до конца сезона? Мы надеемся, что да. Он сегодня пропускал, чтобы появиться в следующей игре.

Чтобы быть стабильным, нужно быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то нормальное состояние короткую обойму, эти заплатки иногда выдерживают. С такой командой как «Сочи» они все были разорваны вдрызг», – сказал Слуцкий.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +16051

    paracetamol 36 минут назад

    Бегемотик, вали в Англию, в зоопарк!

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    Рейтинг: +15394

    житель СПб 49 минут назад

    Совершенно бессмысленное интервью. Стыдно, Леня!

    0
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    Рейтинг: +52

    ВАХАБИТ 1 час назад

    Пора тебе дяденька на пенсион , редиску на даче сажать.

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n 1 час назад

    Сочи какая-то позорная команда. Ростов, Рубин...

    1
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    Рейтинг: +15394

    житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

    И чем же она позорная? Тем, что при существенно меньших деньгах, чем у Спартака - идет в лидерах?

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    Рейтинг: +7163

    R_a_i_n > житель СПб 54 минуты назад

    Тем, что любит издеваться над командами, которые потеряли большую часть состава. А Спартак и тут не дает вам покоя?? Даже в новости где нет о нем упоминания?

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    Рейтинг: +62832

    portero 1 час назад

    Уехали леги и Леня ничего не может исправить....

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