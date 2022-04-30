Слуцкий – о разгроме от «Сочи»: «На поле были команды разного уровня. Шансы «Рубина» на сохранение места в РПЛ ухудшились»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6). Это крупнейшее поражение казанцев в истории турнира.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос насколько результат будет в пользу соперника.

Как планировали построить игру? Какой смысл говорить сейчас об этом, если план не сработал.

После этого поражения шансы на сохранение прописки ухудшились. Любое поражение ухудшает эти шансы. Константин Кучаев пропустил две встречи. Появится ли он до конца сезона? Мы надеемся, что да. Он сегодня пропускал, чтобы появиться в следующей игре.

Чтобы быть стабильным, нужно быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то нормальное состояние короткую обойму, эти заплатки иногда выдерживают. С такой командой как «Сочи» они все были разорваны вдрызг», – сказал Слуцкий.

У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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