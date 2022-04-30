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  • Слуцкий – о разгроме от «Сочи»: «На поле были команды разного уровня. Шансы «Рубина» на сохранение места в РПЛ ухудшились»

Слуцкий – о разгроме от «Сочи»: «На поле были команды разного уровня. Шансы «Рубина» на сохранение места в РПЛ ухудшились»

30 апреля 2022, 17:30
16

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6). Это крупнейшее поражение казанцев в истории турнира.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос насколько результат будет в пользу соперника.

Как планировали построить игру? Какой смысл говорить сейчас об этом, если план не сработал.

После этого поражения шансы на сохранение прописки ухудшились. Любое поражение ухудшает эти шансы. Константин Кучаев пропустил две встречи. Появится ли он до конца сезона? Мы надеемся, что да. Он сегодня пропускал, чтобы появиться в следующей игре.

Чтобы быть стабильным, нужно быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то нормальное состояние короткую обойму, эти заплатки иногда выдерживают. С такой командой как «Сочи» они все были разорваны вдрызг», – сказал Слуцкий.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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portero
1651329272
Уехали леги и Леня ничего не может исправить....
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R_a_i_n
1651330445
Сочи какая-то позорная команда. Ростов, Рубин...
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ВАХА ZOV
1651331006
Пора тебе дяденька на пенсион , редиску на даче сажать.
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житель СПб
1651333342
Совершенно бессмысленное интервью. Стыдно, Леня!
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paracetamol
1651334115
Бегемотик, вали в Англию, в зоопарк!
Ответить
RUSARM
1651341343
Дайте Лене поработать до конца,вашего концы,камни!!!
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zigbert
1651385051
Шансы остаться в РПЛ еще есть а поражение с разницей в шесть мячей или в один мяч, очков не приносят.
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Ганнибал Лектор
1651393062
Очевидно, что тренер Федотов сильнее тренера Слуцкого.
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