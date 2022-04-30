Бакаев – о десятом месте «Спартака»: «Не могу смотреть на таблицу РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих эмоциях в связи с положением команды в чемпионате России.

– Сейчас часто поднимают тему близости «Спартака» к зоне стыков. Что чувствуешь, когда читаешь такие новости, – стыд, злость?

– Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!

Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь.

Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное – есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.

Отрыв от зоны стыков – 3 очка.

Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

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