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  • Бакаев – о десятом месте «Спартака»: «Не могу смотреть на таблицу РПЛ»

Бакаев – о десятом месте «Спартака»: «Не могу смотреть на таблицу РПЛ»

30 апреля 2022, 14:40
7

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих эмоциях в связи с положением команды в чемпионате России.

– Сейчас часто поднимают тему близости «Спартака» к зоне стыков. Что чувствуешь, когда читаешь такие новости, – стыд, злость?

– Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!

Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь.

Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное – есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
  • Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
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serglider
1651320087
Не можешь смотреть в таблицу? Смотри в свой онлайнбанкинг! Хоть это тебя как-то согреет)))
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piligrim1986
1651321567
ну так а кто виноват-то?
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Kollljan
1651323685
Очень хорошая нынче таблица. Гы-гы-гы.
Ответить
paracetamol
1651325062
Щас Урал обойдет хрюшек, будет еще интереснее!
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alefreddy
1651330386
так стань тем игроком когда пришел из аренды а сейчас все игроки средние не для чемпионства
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paracetamol
1651334346
Смотри и радуйся, что 10-е!
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zigbert
1651346790
Надо исправлять положение в оставшихся матчах. Фанатам тоже надо вернуться на стадион.
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