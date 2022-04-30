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Бакаев – о десятом месте «Спартака»: «Не могу смотреть на таблицу РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих эмоциях в связи с положением команды в чемпионате России.

– Сейчас часто поднимают тему близости «Спартака» к зоне стыков. Что чувствуешь, когда читаешь такие новости, – стыд, злость?

– Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!

Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь.

Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное – есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
  • Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16039

    paracetamol 26 минут назад

    Щас Урал обойдет хрюшек, будет еще интереснее!

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    Рейтинг: +3561

    Kollljan 49 минут назад

    Очень хорошая нынче таблица. Гы-гы-гы.

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    Рейтинг: +7749

    piligrim1986 1 час назад

    ну так а кто виноват-то?

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    Рейтинг: +2057

    serglider 1 час назад

    Не можешь смотреть в таблицу? Смотри в свой онлайнбанкинг! Хоть это тебя как-то согреет)))

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