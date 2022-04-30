Романцев: «Агаларов – настоящий форвард со спартаковским характером бойца»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высоко отозвался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

– Гамид Агаларов может стать лучшим бомбардиром РПЛ, но его команда рискует покинуть лигу. Видите ли вы его в каком-то другом клубе, которому он бы мог подойти по стилю?

– Признаюсь, я восхищаюсь упорством этого молодого человека. Быть лучшим снайпером чемпионата, выступая за команду, которая борется за выживание, не имея рядом звездных партнеров, может только настоящий форвард со спартаковским характером бойца. А такие в футболе во все времена были в цене.

Не знаю планов Гамида, но не сомневаюсь, что спрос на его талант будет. А пока желаю ему провести ударную концовку сезона в «Уфе» и помочь ей сохранить свои позиции. Побольше тебе голов!

Агаларову в июле исполнится 22 года.

В этом сезоне РПЛ он забил 17 голов в 25 матчах.

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