Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
2 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
3 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени

Романцев: «Агаларов – настоящий форвард со спартаковским характером бойца»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высоко отозвался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

Гамид Агаларов может стать лучшим бомбардиром РПЛ, но его команда рискует покинуть лигу. Видите ли вы его в каком-то другом клубе, которому он бы мог подойти по стилю?

– Признаюсь, я восхищаюсь упорством этого молодого человека. Быть лучшим снайпером чемпионата, выступая за команду, которая борется за выживание, не имея рядом звездных партнеров, может только настоящий форвард со спартаковским характером бойца. А такие в футболе во все времена были в цене.

Не знаю планов Гамида, но не сомневаюсь, что спрос на его талант будет. А пока желаю ему провести ударную концовку сезона в «Уфе» и помочь ей сохранить свои позиции. Побольше тебе голов!

  • Агаларову в июле исполнится 22 года.
  • В этом сезоне РПЛ он забил 17 голов в 25 матчах.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров» 24
Романцев: «Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать» 9
Романцев: «Нужно вернуть забытую фразу «Мы чемпионы» на стадион «Спартака» и на улицы Москвы» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:23
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11