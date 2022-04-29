В «Манчестер Юнайтед» обсудят покупку Осимхена (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может по окончании сезона перейти в клуб АПЛ.

Покупку 23-летнего футболиста обсуждают в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру нигерийца летом будут оценивать новый главный тренер Эрик тен Хаг и консультант клуба Ральф Рангник.

Также форвардом интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Осимхен забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах.

Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут