Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
2 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

В «Манчестер Юнайтед» обсудят покупку Осимхена (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может по окончании сезона перейти в клуб АПЛ.

Покупку 23-летнего футболиста обсуждают в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру нигерийца летом будут оценивать новый главный тренер Эрик тен Хаг и консультант клуба Ральф Рангник.

Также форвардом интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл».

  • В этом сезоне Осимхен забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Тен Хаг попросил «МЮ» не отвлекать его от работы в «Аяксе»
Гринвуд останется под залогом как минимум до июня
Официально: Рангник – новый тренер сборной Австрии 15
Источник: La Gazzetta dello Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:21
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1882

    LOKOfanatik19 6 минут назад

    есть свои Осимхен, в виде Марсьяля....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11