В «Манчестер Юнайтед» обсудят покупку Осимхена (La Gazzetta dello Sport)

есть свои Осимхен, в виде Марсьяля....
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может по окончании сезона перейти в клуб АПЛ.
Покупку 23-летнего футболиста обсуждают в «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру нигерийца летом будут оценивать новый главный тренер Эрик тен Хаг и консультант клуба Ральф Рангник.
Также форвардом интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл».
- В этом сезоне Осимхен забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
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