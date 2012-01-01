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Названы претенденты на лучшего игрока РПЛ в апреле

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего футболиста по итогам апреля.

В список претендентов попали пять игроков:

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +414

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Изидор конечно, он лучший в этом месяце

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    Рейтинг: +232

    Азбука 3 часа назад

    По показателям выделяются Полоз, Шунин, Изидор. Но у Шунина в сухих матчах работы особо не было, а в последней пропустил роковой гол после не самого трудного удара. Полоз был безусловно очень полезен и эффективен, но отдам предпочтение Изидору, как бомбардиру. Конечно чисто моя вкусовщина, но пока так.

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    Рейтинг: +14515

    ilichkadr 3 часа назад

    Достойных в этом списке нет.

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