Названы претенденты на лучшего игрока РПЛ в апреле

Изидор конечно, он лучший в этом месяце
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего футболиста по итогам апреля.
В список претендентов попали пять игроков:
- Дмитрий Полоз, «Ростов» – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах;
- Антон Шунин, «Динамо» – 3 игры без пропущенных мячей из 4;
- Вильсон Изидор, «Локомотив» – 4 гола в 4 матчах;
- Антон Зиньковский, «Крылья Советов» – 1 гол и 2 ассиста в 5 матчах;
- Денис Глушаков, «Химки» – 2 гола и 1 ассист в 4 матчах.
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