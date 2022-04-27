Лига чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом»

Сегодня полуфинальная стадия Лиги чемпионов продолжится матчем в Англии. В 22:00 по Москве начнется первая встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Энфилд Роуд».
- Команды последний раз встречались в полуфинале Лиги Европы в сезоне-2015/16. Дальше прошли англичане.
- «Вильярреал», в отличие от «Ливерпуля», никогда не играл в финале Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» последний раз выигрывал Лигу чемпионов 3 года назад.
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Источник: Бомбардир.ру