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Лига чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом»

Сегодня полуфинальная стадия Лиги чемпионов продолжится матчем в Англии. В 22:00 по Москве начнется первая встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Энфилд Роуд».

  • Команды последний раз встречались в полуфинале Лиги Европы в сезоне-2015/16. Дальше прошли англичане.
  • «Вильярреал», в отличие от «Ливерпуля», никогда не играл в финале Лиги чемпионов.
  • «Ливерпуль» последний раз выигрывал Лигу чемпионов 3 года назад.

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Источник: Бомбардир.ру

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