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Гвардиола – о 4:3 с «Реалом»: «Фантастическая игра в исполнении обеих команд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды», – сказал Гвардиола.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: сайт УЕФА

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