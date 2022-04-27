Гвардиола – о 4:3 с «Реалом»: «Фантастическая игра в исполнении обеих команд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды», – сказал Гвардиола.
- Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
- «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
- «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.
Вспомните все российский клубы за всю историю
Источник: сайт УЕФА