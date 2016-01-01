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«Лужники» примут финал Кубка России

РФС определился с местом проведения финала Кубка России.

Решающий матч турнира пройдет 29 мая в «Лужниках».

  • В полуфинале турнира «Спартак» примет «Енисей», а «Динамо» – «Аланию».
  • В последний раз финал Кубка России проходил в «Лужниках» в 2007-м – тогда «Локомотив» победил «Москву».
  • Финал в «Лужниках» станет 30-м в истории розыгрышей Кубка России.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: сайт РФС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +567

    Suvorov51 26 минут назад

    Да. это правильное решение. всегда финал должен проходить в ЛУЖНИКАХ. а не в бомжатском корыте. и вони не будет. только в столице проводится финал

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    Рейтинг: +1016

    Дубина 1 час назад

    Хоть ни на болоте в питере

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