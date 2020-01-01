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Стерлинг: «Реал» здорово выступает в ЛЧ. «Ман Сити» должен быть готов к этому экзамену»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о «Реале» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Не только по этому, но и по предыдущим сезонам мы знаем, как здорово они выступают в этом турнире. Мы должны правильно подготовиться, убедиться, что мы психологически готовы к этому экзамену.

Это особенный турнир. Все молодые игроки рвутся в бой. Я стараюсь лучшим образом проявлять себя всякий раз, когда выхожу на поле. Гимн и атмосфера на матчах Лиги чемпионов всегда особенная», – сказал Стерлинг.

  • «Ман Сити» примет «Реал» завтра, 26 апреля.
  • Начало матча – в 22:00 мск.

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Источник: сайт УЕФА

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