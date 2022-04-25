Игрок «Енисея» Глушков: «Спартаку» придется тяжело, если мы сыграем в свой футбол»

Полузащитник «Енисея» Никита Глушков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

– Как отреагировали в команде, когда узнали, что «Енисей» попал на «Спартак»?

– Все понимали, что, скорее всего, попадется клуб из РПЛ и игра пройдет в Москве. Конечно, хотелось бы сыграть дома, при своих болельщиках, тем более у нас сейчас хорошие результаты.

Например, на матч с «Рубином» пришли 9 тысяч человек, а «Спартак» в Красноярске очень сильно любят. Даже когда они в прошлом году приезжали, все равно было очень много народа. Я думаю, сейчас бы случился аншлаг.

– Для «Енисея» лучше было попасть на «Динамо» и «Спартак», или Алания – предпочтительнее?

– Конечно, для нас лучше было попасть на команду РПЛ, потому что с «Аланией» мы и так два раза в год играем. Всегда интереснее попробовать свои силы с топовыми командами РПЛ.

– Может ли нынешний «Енисей» пройти «Спартак»?

– Не люблю загадывать, но если мы сыграем в свой футбол, то «Спартаку» придется очень тяжело.

«Енисей» обыграл «Рубин» в 1/4 финала со счетом 3:1.

Красноярцы идут на 4-м месте в ФНЛ.

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