Погба рискует больше не сыграть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не исключил, что полузащитник Поль Погба уже провел свой последний матч за команду.

«Врач сказал мне, что Полю потребуется не менее четырех недель на восстановление. Наш последний матч будет в конце мая. Не думаю, что он успеет вернуться и снова сыграть», – сказал Рангник.

Контракт Погба с «МЮ» истекает 30 июня.

«Юнайтед» встретится в 38-м туре АПЛ с «Кристал Пэлас» 22 мая.

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