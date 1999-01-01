Эриксен согласился вернуться в «Тоттенхэм» по окончании сезона (Todofichajes)

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен близок к возвращению в «Тоттенхэм».
По информации Todofichajes, 30-летний датчанин дал согласие на переход в лондонский клуб по окончании сезона.
- Хавбек уже выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год.
- Прошлым летом Эриксен перенес остановку сердца.
- Контракт датчанина с «Брентфордом» истекает летом
- В 6 матчах этого сезона он забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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