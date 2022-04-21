Примера. «Севилья» победила «Леванте», «Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано»

В 33-м туре чемпионата Испании состоялись еще два матча.
«Севилья» на выезде переиграла «Леванте» со счетом 3:2. Дубль оформил Хесус Корона, в обоих случаях ему ассистировал Лукас Окампос.
«Эспаньол» дома минимально уступил «Райо Вальекано» (0:1). Единственный гол во встрече забил Серхи Гвардиола.
Испания. Примера. 33-й тур
Голы: 0:1 – Корона, 14; 1:1 – Моралес, 22 (с пенальти); 1:2 – Корона, 27; 1:3 – Кунде, 81; 2:3 – Сольдадо, 87.
Эспаньол – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Гвардиола, 42.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: «Бомбардир»