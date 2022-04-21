Примера. «Севилья» победила «Леванте», «Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано»

В 33-м туре чемпионата Испании состоялись еще два матча.

«Севилья» на выезде переиграла «Леванте» со счетом 3:2. Дубль оформил Хесус Корона, в обоих случаях ему ассистировал Лукас Окампос.

«Эспаньол» дома минимально уступил «Райо Вальекано» (0:1). Единственный гол во встрече забил Серхи Гвардиола.

Испания. Примера. 33-й тур

Леванте – Севилья – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Корона, 14; 1:1 – Моралес, 22 (с пенальти); 1:2 – Корона, 27; 1:3 – Кунде, 81; 2:3 – Сольдадо, 87.

Эспаньол – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гвардиола, 42.

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