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Хачатурянц – об отказе от VAR: «Даже мыслей таких нет. Не будем возвращаться в другое столетие»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном прекращении работы системы VAR в России.

«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Мы точно не будем возвращаться в другое столетие», – сказал Хачатурянц.

  • Сообщалось, что в РПЛ могут прекратить использовать VAR, если с РФС прекратит сотрудничество Hawk-Eye Innovations Ltd.
  • Британская компания – провайдер технологии VAR.
  • Альтернативами могут стать лишь 4 компании, прошедшие сертификацию в ФИФА.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +2490

    Play 1 час назад

    У вас уровень футбола и уровень судейства (даже с наличием ВАР) и так в другом столетии, возможно даже не в прошлом.

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