Хачатурянц – об отказе от VAR: «Даже мыслей таких нет. Не будем возвращаться в другое столетие»

У вас уровень футбола и уровень судейства (даже с наличием ВАР) и так в другом столетии, возможно даже не в прошлом.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном прекращении работы системы VAR в России.
«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Мы точно не будем возвращаться в другое столетие», – сказал Хачатурянц.
- Сообщалось, что в РПЛ могут прекратить использовать VAR, если с РФС прекратит сотрудничество Hawk-Eye Innovations Ltd.
- Британская компания – провайдер технологии VAR.
- Альтернативами могут стать лишь 4 компании, прошедшие сертификацию в ФИФА.