Джикия: «Очень сильно хочу, чтобы Бакаев продлил контракт. Он необходим «Спартаку»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет, чтобы столичный клуб продлил контракт с полузащитником Залимханом Бакаевым.
— У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?
— Да, очень сильно.
— Что для этого надо?
— Подписать контракт.
— От кого это зависит?
— Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрасающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.
И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
Источник: «РБ Спорт»