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Джикия: «Очень сильно хочу, чтобы Бакаев продлил контракт. Он необходим «Спартаку»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет, чтобы столичный клуб продлил контракт с полузащитником Залимханом Бакаевым.

— У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?

— Да, очень сильно.

— Что для этого надо?

— Подписать контракт.

— От кого это зависит?

— Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрасающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.

И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 30 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1855

    Romio-xxx 11 минут назад

    Ещё пол года назад все тут писали продать его быстрее,а тут теперь чуть ли не в один голос твердят продлить...

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    Рейтинг: +95605

    zigbert 37 минут назад

    Если подписание Бакаева не состоится, это будет большой ошибкой руководства Спартака.

    0
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    Рейтинг: +311

    (Меня за банили) > zigbert 21 минуту назад

    ну не совсем согласен. Если подписывать, то на приемлимых условиях. Бакаев же выбивает личку будь здоров.

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    Рейтинг: +83

    Atyrau85 1 час назад

    Болельщики не поймут и не простят. Не упустите. Хорош тянуть резину,подписывайте.

    1
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    Рейтинг: +31953

    oyabun 1 час назад

    Не могу понять логику руководства Спартака. Не поверю никогда что прям такую космическую ЗП просит игрок. А если немного добавить, то Лукойл точно не разорится. Бака очень нужен!

    4
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    Рейтинг: +311

    (Меня за банили) > oyabun 20 минут назад

    загвоздка скорее всего не в "немного добавить" а именно много.

    0
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    Рейтинг: +6902

    Томик 1 час назад

    Пятьсот максимум. И только ради Джикии.

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    Рейтинг: +5024

    SPACE TRUCKIN 1 час назад

    только Бакаев и Джикия всегда выходят злыми и заряженными на игру! абсолютно согласен - он необходим Спартаку!

    4
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    Рейтинг: +31953

    oyabun > SPACE TRUCKIN 1 час назад

    и Жиго еще. Даже не представляю как без него будем ((

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    Рейтинг: +949

    ВасяК 1 час назад

    Я не пойму,в чём проблема???Если все хотят, а точно агенту нужно умерить аппетит!!!

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    Рейтинг: +17014

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Полностью согласен !!! А на данный момент Бакаев если не лучший, то один из лучших, что есть в Спартаке !!!

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