Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия: «Очень сильно хочу, чтобы Бакаев продлил контракт. Он необходим «Спартаку»

Джикия: «Очень сильно хочу, чтобы Бакаев продлил контракт. Он необходим «Спартаку»

21 апреля 2022, 14:30
16

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет, чтобы столичный клуб продлил контракт с полузащитником Залимханом Бакаевым.

— У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?

— Да, очень сильно.

— Что для этого надо?

— Подписать контракт.

— От кого это зависит?

— Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрасающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.

И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 30 матчах.

Еще по теме:
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России 6
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Бакаев Зелимхан
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1650541469
Полностью согласен !!! А на данный момент Бакаев если не лучший, то один из лучших, что есть в Спартаке !!!
Ответить
ВасяК
1650543596
Я не пойму,в чём проблема???Если все хотят, а точно агенту нужно умерить аппетит!!!
Ответить
SPACE TRUCKIN
1650543639
только Бакаев и Джикия всегда выходят злыми и заряженными на игру! абсолютно согласен - он необходим Спартаку!
Ответить
Томик
1650543729
Пятьсот максимум. И только ради Джикии.
Ответить
oyabun
1650545134
Не могу понять логику руководства Спартака. Не поверю никогда что прям такую космическую ЗП просит игрок. А если немного добавить, то Лукойл точно не разорится. Бака очень нужен!
Ответить
Atyrau85
1650545395
Болельщики не поймут и не простят. Не упустите. Хорош тянуть резину,подписывайте.
Ответить
zigbert
1650547172
Если подписание Бакаева не состоится, это будет большой ошибкой руководства Спартака.
Ответить
Romio-xxx
1650548683
Ещё пол года назад все тут писали продать его быстрее,а тут теперь чуть ли не в один голос твердят продлить...
Ответить
Solist345345
1650550499
В весенней части чемпионата Бакаев лучший и самый мотивированный и полезный на поле в Спартаке. И непонятно, зачем его в каждой игре меняют.
Ответить
alefreddy
1650557259
Бака хоть и старается не похож на себя когда пришел после аренды
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+