Джикия: «Очень сильно хочу, чтобы Бакаев продлил контракт. Он необходим «Спартаку»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет, чтобы столичный клуб продлил контракт с полузащитником Залимханом Бакаевым.

— У Зелимхана заканчивается контракт. Вы бы хотели продления?

— Да, очень сильно.

— Что для этого надо?

— Подписать контракт.

— От кого это зависит?

— Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрасающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх.

И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».