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У Гвардиолы 250 побед в 344 матчах с «Манчестер Сити». Он побил рекорд Моуринью

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала юбилейную 250-ю победу во всех турнирах. Для этого ей потребовалось 344 игры.

Это лучший показатель среди всех тренеров, работавших с клубами высшего английского дивизиона.

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +765

    OBOLEV 18 минут назад

    Можно начинать писать , что сити мешок , который имеет 2 полноценных состава и за всю историю апл не у одного тренера не было таких исполнителей.

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