У Гвардиолы 250 побед в 344 матчах с «Манчестер Сити». Он побил рекорд Моуринью

Можно начинать писать , что сити мешок , который имеет 2 полноценных состава и за всю историю апл не у одного тренера не было таких исполнителей.
«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.
Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала юбилейную 250-ю победу во всех турнирах. Для этого ей потребовалось 344 игры.
Это лучший показатель среди всех тренеров, работавших с клубами высшего английского дивизиона.
- 344 – Гвардиола;
- 396 – Жозе Моуринью;
- 429 – Кенни Далглиш;
- 433 – Арсен Венгер;
- 439 – Дон Реви.