У Гвардиолы 250 побед в 344 матчах с «Манчестер Сити». Он побил рекорд Моуринью

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала юбилейную 250-ю победу во всех турнирах. Для этого ей потребовалось 344 игры.

Это лучший показатель среди всех тренеров, работавших с клубами высшего английского дивизиона.