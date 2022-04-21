Джикия обещал Бакаеву 2 миллиона рублей за хет-трик в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия перед матчем 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0) дополнительно мотивировал полузащитника Зелимхана Бакаева. Тот поставленное условие не выполнил.

«Да, это правда, что Джикия обещал выплатить 2 миллиона рублей, если я забью три гола. Будет ли мне что-то за один гол? Не знаю», – сказал Бакаев.