«По горным рекам на кораблях не ходят». «Алания» – после победы над «Зенитом»

досадно обидно
но складно
да ладно
«Алания» прокомментировала победу над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России. Клуб из Владикавказа прошел петербуржцев по пенальти.
«По горным рекам на кораблях не ходят», – написала пресс-служба «Алании».
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«Алания» прокомментировала победу над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России. Клуб из Владикавказа прошел петербуржцев по пенальти.
«По горным рекам на кораблях не ходят», – написала пресс-служба «Алании».