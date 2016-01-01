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«По горным рекам на кораблях не ходят». «Алания» – после победы над «Зенитом»

«Алания» прокомментировала победу над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России. Клуб из Владикавказа прошел петербуржцев по пенальти.

«По горным рекам на кораблях не ходят», – написала пресс-служба «Алании».

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Источник: телеграм-канал «Алании»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1556

    Беспонтий 52 минуты назад

    досадно обидно
    но складно
    да ладно

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