Тен Хаг возглавит «МЮ». «Аякс» может получить 2 миллиона компенсации (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни объявит о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Клуб АПЛ полностью согласовал детали сотрудничества с голландским специалистом.

Теперь манкунианцы должны договориться с «Аяксом» о сумме неустойки. Ожидается, что компенсация составит 2 миллиона евро.