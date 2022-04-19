Тен Хаг возглавит «МЮ». «Аякс» может получить 2 миллиона компенсации (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни объявит о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.
Клуб АПЛ полностью согласовал детали сотрудничества с голландским специалистом.
Теперь манкунианцы должны договориться с «Аяксом» о сумме неустойки. Ожидается, что компенсация составит 2 миллиона евро.
- «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
- Команда занимает 5-е место в АПЛ.
- Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».
Источник: твиттер Фабрицио Романо