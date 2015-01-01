Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

Тен Хаг возглавит «МЮ». «Аякс» может получить 2 миллиона компенсации (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни объявит о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Клуб АПЛ полностью согласовал детали сотрудничества с голландским специалистом.

Теперь манкунианцы должны договориться с «Аяксом» о сумме неустойки. Ожидается, что компенсация составит 2 миллиона евро.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 5-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

Новости по теме
Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» Гравенберха и Антони из «Аякса»
Директор «Аякса»: «Мы сделали все, чтобы удержать тен Хага: новый контракт, больше денег»
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» продал Роналду 8
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +172

    Nikoo 1 час назад

    Ляя, зачем ему этот коммерческий клуб я не понимаю. Загубит свою карьеру и репутацию.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11