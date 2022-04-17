РПЛ. «Ростов» вырвал гостевую победу над «Арсеналом» и опередил «Спартак»

«Ростов» в 25-м туре чемпионата России добился победы над «Арсеналом». В обоих голах поучаствовал форвард Николай Комличенко.

У «Арсенала» своему бывшему клубу забил Игорь Смольников.

«Ростов» поднялся на девятое место, опередив «Спартак». «Арсенал» по-прежнему последний.

У туляков девять матчей подряд без побед. «Арсенал» не обыгрывает «Ростов» с 2017 года, ростовчане победили в шести очных встречах РПЛ подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 10; 1:1 – Смольников, 44; 1:2 – Полоз, 87.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 79), Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович (Марков, 84).

«Ростов»: Песьяков, Калинин (Поярков, 66), Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 78), Глебов, Щетинин (Селява, 78), Полоз, Комличенко (Соу, 90+2).

Предупреждения: Костадинов, 16; Степанов, 21; Смольников, 38; Беляев, 90+1; Марков, 90+2 – Байрамян, 38; Лангович, 59.

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