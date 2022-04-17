Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ростов» вырвал гостевую победу над «Арсеналом» и опередил «Спартак»

РПЛ. «Ростов» вырвал гостевую победу над «Арсеналом» и опередил «Спартак»

17 апреля 2022, 15:58
18

«Ростов» в 25-м туре чемпионата России добился победы над «Арсеналом». В обоих голах поучаствовал форвард Николай Комличенко.

У «Арсенала» своему бывшему клубу забил Игорь Смольников.

«Ростов» поднялся на девятое место, опередив «Спартак». «Арсенал» по-прежнему последний.

У туляков девять матчей подряд без побед. «Арсенал» не обыгрывает «Ростов» с 2017 года, ростовчане победили в шести очных встречах РПЛ подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 10; 1:1 – Смольников, 44; 1:2 – Полоз, 87.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 79), Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович (Марков, 84).

«Ростов»: Песьяков, Калинин (Поярков, 66), Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 78), Глебов, Щетинин (Селява, 78), Полоз, Комличенко (Соу, 90+2).

Предупреждения: Костадинов, 16; Степанов, 21; Смольников, 38; Беляев, 90+1; Марков, 90+2 – Байрамян, 38; Лангович, 59.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео) 2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь 56
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Спартак
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1650200413
Ростсельмаш - молодцы! +++!
Ответить
ySS
1650200479
С победой, Ростов! Сами себе наиграли проблем, но достойно вышли из положения. Туле не вылететь.
Ответить
nominum
1650200529
Спасибо Диме Полозу. Второй тайм Арсенал выиграл. Но матч за нами!!!
Ответить
nominum
1650200912
Тугарев уже который матч играет за соперника. Ростов постоянно бьётся 10 на 12 ))))Ну Валере видней, конечно.
Ответить
Bozigit
1650201193
Валера рулит
Ответить
ЗаЖиМ
1650202296
Дима, укрепляй позиции лучшего бомбардира!!!
Ответить
ААМ
1650202373
С очередной победой футбольный город Ростов.
Ответить
житель СПб
1650207309
Поздравляю Ростов и Карпина! А сравнение со Спартаком - очень символично: одна 6команда тужилась перед "столетие9м8", другая, наоборот, -потеряла своего тренера, ресурсы - и при этом обошла конкурента?! Невообразимо...
Ответить
Krossmen73
1650209783
Радуют земляки,радуют.Приход Карпина встряхнул команду.Видимо Ростову по душе Валера,а ему Ростов.Удачи дончане!Туле не раскисать и не вылететь!Команда уж больно симпатичная и самобытная...
Ответить
zigbert
1650214686
Ростов с трудной победой! Арсенал тоже играл неплохо и мог сравнять счет в самом конце матча.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+