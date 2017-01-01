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РПЛ. «Ростов» вырвал гостевую победу над «Арсеналом» и опередил «Спартак»

«Ростов» в 25-м туре чемпионата России добился победы над «Арсеналом». В обоих голах поучаствовал форвард Николай Комличенко.

У «Арсенала» своему бывшему клубу забил Игорь Смольников.

«Ростов» поднялся на девятое место, опередив «Спартак». «Арсенал» по-прежнему последний.

У туляков девять матчей подряд без побед. «Арсенал» не обыгрывает «Ростов» с 2017 года, ростовчане победили в шести очных встречах РПЛ подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 10; 1:1 – Смольников, 44; 1:2 – Полоз, 87.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 79), Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович (Марков, 84).

«Ростов»: Песьяков, Калинин (Поярков, 66), Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 78), Глебов, Щетинин (Селява, 78), Полоз, Комличенко (Соу, 90+2).

Предупреждения: Костадинов, 16; Степанов, 21; Смольников, 38; Беляев, 90+1; Марков, 90+2 – Байрамян, 38; Лангович, 59.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:58
Комментарии22
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    Рейтинг: +95498

    zigbert 50 минут назад

    Ростов с трудной победой! Арсенал тоже играл неплохо и мог сравнять счет в самом конце матча.

    0
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    Рейтинг: +5216

    Krossmen73 2 часа назад

    Радуют земляки,радуют.Приход Карпина встряхнул команду.Видимо Ростову по душе Валера,а ему Ростов.Удачи дончане!Туле не раскисать и не вылететь!Команда уж больно симпатичная и самобытная...

    2
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    Поздравляю Ростов и Карпина! А сравнение со Спартаком - очень символично: одна 6команда тужилась перед "столетие9м8", другая, наоборот, -потеряла своего тренера, ресурсы - и при этом обошла конкурента?! Невообразимо...

    4
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб > житель СПб 1 час назад

    Извините за цифры - недостаток компа...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4735

    neim 3 часа назад

    Да уж, Ростов прямо таки "встрепенулся" с приходом Карпина. Интересно, надолго хватит запала ?

    3
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб > neim 1 час назад

    Ну на этот то сезон хватит точно!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3459

    ААМ 4 часа назад

    С очередной победой футбольный город Ростов.

    5
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    Рейтинг: +59

    ЗаЖиМ 4 часа назад

    Дима, укрепляй позиции лучшего бомбардира!!!

    3
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    Рейтинг: +7006

    vladik12 4 часа назад

    Почему тут так много ростовского фанатья?..

    1
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    Рейтинг: +1731

    nominum > vladik12 4 часа назад

    Так у тебя неопределённое имя. Определись, за кого болеешь и пиши комменты. И друзей привлекай. Чего ж плохого в множестве ростовского "фанатья"? И тебе удачи и побед, Владислав!

    3
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    Рейтинг: +1431

    Беспонтий > vladik12 4 часа назад

    видимо там больше мужиков
    чем пацанов

    6
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    Рейтинг: +1704

    Bozigit 4 часа назад

    Валера рулит

    2
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    Рейтинг: +613

    Riot Zero 4 часа назад

    Да, Кира Щетинин отлично сыграл этот матч, но лучший в данном матче кои то веки был Коля Комличенко.

    4
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    Рейтинг: +1731

    nominum 4 часа назад

    Тугарев уже который матч играет за соперника. Ростов постоянно бьётся 10 на 12 ))))Ну Валере видней, конечно.

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