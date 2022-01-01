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Джикия: «Поляки переборщили со своими высказываниями по поводу России»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к позиции Польши, которая первой отказалась играть со сборной России в стыках отбора ЧМ-2022.

«Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе – Евро мимо.

Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.

Мне было бы интересно сыграть против Левандовски. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.

Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения», – сказал Джикия.

  • В итоге Россию отстранили от участия в стыковых матчах.
  • Польша автоматически вышла в финал, где победила Швецию и отобралась на ЧМ-2022.

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Источник: ютуб-канал «Больше спорта»

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Сегодня, 13:33
Комментарии4
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    Рейтинг: +529

    borusse 1 час назад

    с фаZZистами никто играть не будет ,привыкайте это теперь надолго

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    Рейтинг: +1853

    Romio-xxx > borusse 1 час назад

    Написал фашист!!!

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    Рейтинг: +1402

    PNZ1985 2 часа назад

    Фантастические шавки хозяина в лице дяди Сэма, в печь наку

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    Рейтинг: +6979

    R_a_i_n 2 часа назад

    Чё это? Пшеки сказали ровно то, о чем стеснялись сказать раньше.

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