Джикия: «Поляки переборщили со своими высказываниями по поводу России»

с фаZZистами никто играть не будет ,привыкайте это теперь надолго
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к позиции Польши, которая первой отказалась играть со сборной России в стыках отбора ЧМ-2022.
«Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе – Евро мимо.
Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.
Мне было бы интересно сыграть против Левандовски. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.
Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения», – сказал Джикия.
- В итоге Россию отстранили от участия в стыковых матчах.
- Польша автоматически вышла в финал, где победила Швецию и отобралась на ЧМ-2022.