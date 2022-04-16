Джикия: «Поляки переборщили со своими высказываниями по поводу России»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к позиции Польши, которая первой отказалась играть со сборной России в стыках отбора ЧМ-2022.

«Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе – Евро мимо.

Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.

Мне было бы интересно сыграть против Левандовски. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.

Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения», – сказал Джикия.