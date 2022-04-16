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  • Джикия: «Поляки переборщили со своими высказываниями по поводу России»

Джикия: «Поляки переборщили со своими высказываниями по поводу России»

16 апреля 2022, 13:33
4

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к позиции Польши, которая первой отказалась играть со сборной России в стыках отбора ЧМ-2022.

«Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе – Евро мимо.

Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.

Мне было бы интересно сыграть против Левандовски. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.

Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения», – сказал Джикия.

  • В итоге Россию отстранили от участия в стыковых матчах.
  • Польша автоматически вышла в финал, где победила Швецию и отобралась на ЧМ-2022.

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Источник: ютуб-канал «Больше спорта»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Польша Джикия Георгий
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1650111174
Чё это? Пшеки сказали ровно то, о чем стеснялись сказать раньше.
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PNZ1985
1650111433
Фантастические шавки хозяина в лице дяди Сэма, в печь наку
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Форвард 79
1650121147
Да причем здесь переборщили или нет Пшеки просто почуяли холяву и с радостью воспользовались ситуацией. Ну и за одно лизнули хозяевам. Лично я этот ЧМ не признаю, как спортивное соревнование.
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