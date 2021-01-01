Серия А. «Милан» переиграл «Дженоа» и вернулся на первое место

«Милан» в 33-м туре чемпионата Италии победил «Дженоа». Оба гола забили легионеры: Рафаэль Леау и Жуниор Мессьяс.
Миланцы вернулись на первое место. «Дженоа» идет в зоне вылета.
Италия. Серия А. 33-й тур
Голы: 1:0 – Леау, 11; 2:0 – Мессьяс, 87.
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«Милан» в 33-м туре чемпионата Италии победил «Дженоа». Оба гола забили легионеры: Рафаэль Леау и Жуниор Мессьяс.
Миланцы вернулись на первое место. «Дженоа» идет в зоне вылета.
Италия. Серия А. 33-й тур
Голы: 1:0 – Леау, 11; 2:0 – Мессьяс, 87.