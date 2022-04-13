Петржела: «Многие российские футболисты без проблем заиграли бы в Европе, но сейчас атмосфера против всего русского»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не прогнозирует отток российских футболистов в Европу. При этом он видит в РПЛ игроков, готовых к другим чемпионатам.

– Вы можете выделить российских игроков, которые смогли бы заиграть в Европе?

– Многие могли бы без проблем. Но сейчас такая атмосфера против всего русского. Сейчас ни о чем другом вообще не слышно в Чехии. Все дороже стало, проблемы.