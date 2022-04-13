Петржела: «Многие российские футболисты без проблем заиграли бы в Европе, но сейчас атмосфера против всего русского»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не прогнозирует отток российских футболистов в Европу. При этом он видит в РПЛ игроков, готовых к другим чемпионатам.
– Вы можете выделить российских игроков, которые смогли бы заиграть в Европе?
– Многие могли бы без проблем. Но сейчас такая атмосфера против всего русского. Сейчас ни о чем другом вообще не слышно в Чехии. Все дороже стало, проблемы.
- Петржела работал в России в 2003-2006 годах.
- Он не тренирует с 2018 года.
- Россия отстранена от международного футбола.
Источник: «Спорт день за днем»