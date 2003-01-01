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Петржела: «Многие российские футболисты без проблем заиграли бы в Европе, но сейчас атмосфера против всего русского»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не прогнозирует отток российских футболистов в Европу. При этом он видит в РПЛ игроков, готовых к другим чемпионатам.

– Вы можете выделить российских игроков, которые смогли бы заиграть в Европе?

– Многие могли бы без проблем. Но сейчас такая атмосфера против всего русского. Сейчас ни о чем другом вообще не слышно в Чехии. Все дороже стало, проблемы.

  • Петржела работал в России в 2003-2006 годах.
  • Он не тренирует с 2018 года.
  • Россия отстранена от международного футбола.

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Источник: «Спорт день за днем»

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