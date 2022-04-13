Эмери – о матче с «Баварией»: «Вильярреал» не тянул время. Это наш стиль»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери ответил на обвинения в затяжке времени в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Баварией» (1:1).

«Это несправедливо. В первом матче мы были лучше все 90 минут. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли чисто.

Мы играем так, это наш стиль. У каждого своя тактика, но важно уважение. Вы забыли первый матч? В нем мы были лучше», – сказал Эмери.