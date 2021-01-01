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Эмери – о матче с «Баварией»: «Вильярреал» не тянул время. Это наш стиль»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери ответил на обвинения в затяжке времени в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Баварией» (1:1).

«Это несправедливо. В первом матче мы были лучше все 90 минут. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли чисто.

Мы играем так, это наш стиль. У каждого своя тактика, но важно уважение. Вы забыли первый матч? В нем мы были лучше», – сказал Эмери.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.
  • «Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.

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Источник: Bayern & Germany

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