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Нагельсман: «В мире есть вещи и похуже, чем вылет «Баварии» из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды из ЛЧ после ответного матча 1/4 финала с «Вильярреалом» (1:1).

«Почти вся команда ушла вперeд и оставила пустое пространство позади. Он (Чуквуэзе) даже толком не попал по мячу. Это было очень горько.

Не боюсь того, что будет в ближайшие недели. В мире есть вещи и похуже», – сказал Нагельсман.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • Мюнхенский клуб впервые с сезона-2018/19 не выиграл два матча подряд в турнире.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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Источник: Bayern&Germany

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