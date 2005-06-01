«Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Испанский клуб сыграет в 1/2 финала ЛЧ во второй раз в истории. В сезоне-2005/06 «Вильярреал» уступил в полуфинале «Арсеналу».

Соперником испанцев станет победитель пары «Ливерпуль» – «Бенфика».

«Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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