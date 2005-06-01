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«Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Испанский клуб сыграет в 1/2 финала ЛЧ во второй раз в истории. В сезоне-2005/06 «Вильярреал» уступил в полуфинале «Арсеналу».

  • Соперником испанцев станет победитель пары «Ливерпуль»«Бенфика».
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +857

    Roma56 4 часа назад

    Однажды уже обыграл Ливерпуль с Клоппом! Вперед, Унай!

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    Рейтинг: +795

    Hoahin 5 часов назад

    Эх, опять тренеришка за свое... Где-то заплакала Зюбинья))

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