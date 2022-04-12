Клаудиньо: «Роналдиньо – идол, Пеле – Король футбола, Аршавин – легенда, работяга»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о Роналдиньо, Пеле и Андрее Аршавине.

– Кумиром вашего детства был Роналдиньо. Какой его гол или финт вам нравится больше всего?

– Сложно выбрать один трюк, так что назову два – тройное сомбреро (перекидывание мяча через голову соперника) и эластико (резкое перемещение мяча от внешней стороны стопы к внутренней).

А любимый его гол – на ЧМ-2002 со штрафного за шиворот Дэвиду Симену в матче с англичанами.

– Вам приходилось когда-нибудь встречать Роналдиньо?

– Нет, я не знаю его лично, мы никогда не говорили с ним, но для меня он идол и пример для подражания, на игре которого я вырос.

– Что сказали бы ему, если бы оказались перед ним?

– Поблагодарил бы его за вдохновение и за то, что он делал так, чтобы мои глаза блестели, когда я видел его на экране телевизора. Во многом из-за него я стал профессиональным футболистом.

– Вы воспитанник «Сантоса», клуба, за который играл Пеле. Видели его хоть раз?

– Да, мы виделись с Пеле! Более того, я как-то тренировался с его сыном Джошуа, а один из моих тренеров в «Сантосе» был сыном одноклубника Пеле.

Так мы и познакомились лично с Королем футбола – жаль, пообщаться как следует не удалось, только поздоровались и пожелали друг другу удачи.

– Зенитовский прообраз Роналдиньо – Андрей Аршавин, который играл в те же времена. Что-нибудь знаете о нем?

– Ну конечно, я знаю Аршавина – смотрел много игр с ним, когда он выступал в «Арсенале», даже играл за него в футбольном симуляторе.

Он был фантастическим футболистом, настоящей легендой, работягой, который мог закрыть любую позицию в атакующей линии. Восхищался его игрой.

– Ну с Аршавиным-то вы точно общались.

– На самом деле мы не общались, потому что я не понимаю русский язык, но виделись в «Зените» уже несколько раз – и всегда это очень приятные встречи.