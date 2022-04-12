«МЮ» объявит о назначении тен Хага главным тренером не раньше воскресенья (The Telegraph)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед».
По информации The Telegraph, о назначении будет объявлено не раньше воскресенья. Это знак уважения к «Аяксу», который 17 апреля сыграет в финале Кубка Нидерландов с ПСВ.
Несмотря на интерес к тренеру со стороны «Лейпцига», «МЮ» уверен, что заключит контракт с тен Хагом. Он сможет влиять на трансферы в английском клубе.
- Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и выиграл с командой 5 трофеев.
- Сообщалось, что приглашение голландца уже одобрил Ральф Рангник.
- «МЮ» идет вне зоны еврокубков.
Источник: The Telegraph