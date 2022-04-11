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«МЮ» объявит о назначении тен Хага главным тренером не раньше воскресенья (The Telegraph)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, о назначении будет объявлено не раньше воскресенья. Это знак уважения к «Аяксу», который 17 апреля сыграет в финале Кубка Нидерландов с ПСВ.

Несмотря на интерес к тренеру со стороны «Лейпцига», «МЮ» уверен, что заключит контракт с тен Хагом. Он сможет влиять на трансферы в английском клубе.

  • Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и выиграл с командой 5 трофеев.
  • Сообщалось, что приглашение голландца уже одобрил Ральф Рангник.
  • «МЮ» идет вне зоны еврокубков.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 5 часов назад

    Бомбардир , вы что сливной бочёк ?
    вчера в 19-40 Тен Хага отправили в Лейпциг, сегодня в МЮ....
    Ну нельзя же каждый "пук" выкладывать.
    Вам знакомо понятие - "РЕПУТАЦИЯ" ?
    Ну хоть немного солидности добавьте.

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