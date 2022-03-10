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УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов закрытием одного сектора стадиона

УЕФА наказал «Атлетико» частичным закрытием трибун из-за нацистских приветствий болельщиков на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На ответном матче в Мадриде должен быть закрыт сектор стадиона «Ванда Метрополитано», вмещающий 5000 человек. Также «Атлетико» обязали вывесить баннер с надписью «#NoToRacism» («Нет расизму»).

  • «Атлетико» проиграл «Ман Сити» (0:1) в первом матче.
  • Ответная игра состоится завтра, 13 апреля.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии6
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    Рейтинг: +743

    talgatnurzhanov2006 6 часов назад

    Мда, нацизм опять потихоньку поднимает голову и всё меньше и меньше препятствии для этого. Как в далеком 1933 году. Дежавю.

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    Рейтинг: -134

    Имя на сайте > talgatnurzhanov2006 5 часов назад

    Виктор ШАЦКИХ------В «Россия со своим национализмом уже разобралась. Я думаю, что и Казахстану нужно понимать, что заигрывание с национализмом приводит к тому, к чему сегодня пришла Украина»============talgatnurzhanov2006 готов к российской денацификации в Казахстане ?
    https://zonakz.net/2022/03/10/rossiya-so-svoim-nacionalizmom-uzhe-razobralas-ya-dumayu-chto-i-kazaxstanu-nuzhno-ponimat-chto-zaigryvanie-s-nacionalizmom-privodit-k-tomu-k-chemu-segodnya-prishla-ukraina/

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    Рейтинг: +743

    talgatnurzhanov2006 > Имя на сайте 1 час назад

    Не отрицаю, в КЗ имеется такие замашки.

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    Рейтинг: +532

    Solist345345 7 часов назад

    Интересно, что именно они там скандировали? Ох уж эта толерантная европа.

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    Рейтинг: +61644

    portero > Solist345345 2 часа назад

    Франко почитатели, там их очень много..

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    Рейтинг: +443

    КаДеС 7 часов назад

    А с чего это вдруг? Они скорее всего Украину поддержали. УЕФА Путину продались что ли?

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