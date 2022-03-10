УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов закрытием одного сектора стадиона

УЕФА наказал «Атлетико» частичным закрытием трибун из-за нацистских приветствий болельщиков на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На ответном матче в Мадриде должен быть закрыт сектор стадиона «Ванда Метрополитано», вмещающий 5000 человек. Также «Атлетико» обязали вывесить баннер с надписью «#NoToRacism» («Нет расизму»).