УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов закрытием одного сектора стадиона

Мда, нацизм опять потихоньку поднимает голову и всё меньше и меньше препятствии для этого. Как в далеком 1933 году. Дежавю.
УЕФА наказал «Атлетико» частичным закрытием трибун из-за нацистских приветствий болельщиков на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
На ответном матче в Мадриде должен быть закрыт сектор стадиона «Ванда Метрополитано», вмещающий 5000 человек. Также «Атлетико» обязали вывесить баннер с надписью «#NoToRacism» («Нет расизму»).
- «Атлетико» проиграл «Ман Сити» (0:1) в первом матче.
- Ответная игра состоится завтра, 13 апреля.