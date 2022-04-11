Бакаев: «Хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарии после победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

– Игра с «Арсеналом» получилась хорошей. Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.

– Ты хочешь остаться в «Спартаке»?

– Конечно.