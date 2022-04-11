Бакаев: «Хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарии после победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.
– Игра с «Арсеналом» получилась хорошей. Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.
– Ты хочешь остаться в «Спартаке»?
– Конечно.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
Источник: «РБ Спорт»