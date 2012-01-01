Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Бакаев: «Хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарии после победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

– Игра с «Арсеналом» получилась хорошей. Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.

– Ты хочешь остаться в «Спартаке»?

– Конечно.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

Новости по теме
Промес и Бакаев не сыграют с «Арсеналом» из-за дискомфорта 2
Агент Бакаева: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Зелимхану не идут» 2
«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ») 18
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:51
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +62

    Atyrau85 7 часов назад

    молодца

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +95390

    zigbert 8 часов назад

    Так в чем же дело встало? Не агент должен управлять игроком а игрок агентом.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31915

    oyabun 9 часов назад

    Да сколько можно издеваться над спартаковскими болельщиками? Отдали лучших - Понсе, Айртона, теперь запросто так и Бакаева отпустим? Подписать новый контракт немедленно!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +386

    SLADE2019 > oyabun 8 часов назад

    Дожились. Бакаев - один из лучших. В хорошие времена ему бы бы мячи подавать нормальным игрокам.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12129

    playsh > oyabun 7 часов назад

    Понятно дело,оставят,куда он денется.Дриблинг подтянул,а с пасом у него всё в порядке.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16739

    Persona_non_Grata > SLADE2019 7 часов назад

    Не надо мыслить стереотипами - был у Бакаева плохой период, но в данный момент он действительно очень полезен и выглядит одним из лучших .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2387

    Челнинец 9 часов назад

    Надеюсь оставят, нельзя разбрасываться такими кадрами в нынешнее время

    6
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11