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  • Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

10 апреля 2022, 21:12
18

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова после матча со «Спартаком» (0:3). Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кингса Кангва в концовке встречи.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику – свисток.

Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал – осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», – сказал Аджоев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам Безбородов Владислав
Комментарии (18)
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Ollegator
1649614606
Гол отменили странный реально, жиго сам завалился. Но красная **** по букве закона за дело (хотя мог и пожалеть), ему чуть ли не в лоб ткнули свистком, а он зачем-то разыграл)
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Вомбат
1649616446
Божович, как тренер Арсенала, объясни своему начальнику, что ему лучше жевать, чем говорить.
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Кузьмич на трибуне
1649616613
Вторая жёлтая-это красная вполне справедливая. Не вижу смысла обвинять судейство.
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B.G.
1649617304
Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками» Давно такого бреда не слышал.... Спартак победил 3:0 и еще десяток не смогли по своей тупости занести в ворота Тулы!
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Stavr007
1649617307
новый тур - новый скандал, ничему не учит жизнь
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Fusballer
1649618509
Посмотрел повтор - Жиго как-то легко упал. А Кангва сам договорился и арбитра не слышал. Но в целом Спартак доминировал и заслуженно разгромил Арсенал. P. S. Левашов был хорош. Спас во многих моментах.
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Sky Spartak
1649618889
Чел под таблетосами походу.. Спартак полностью переиграл Арсенал... при чём здесь судья ?!?! Кангва вообще неадекват... ему ясно показали, ПО СВИСТКУ какого он без свистка разыграл )))!!!
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JTherry
1649620810
Аджоев совсем мозги потерял после разгрома, готовится перед губернатором ответ держать, больше деньги никто не даст для пряников, так еще и Аджоеву штраф выпишут за болтовню... команда играет за еду, причем тут Безбородов..? вместо трепа - спонсоров ищи...
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Форвард 79
1649622704
Скажу откровенно, на мой взгляд, гол отменили неправильно До появления ВАР это 100% гол. А с такими трактовками, в штрафной площади не футболисты должны бороться, а баллерины. Смотриш и диву даешся, как оказывается мало надо для того что бы уронить здорового, полного сил мужика)) Было бы смешно, если бы не было так грустно!Футбол при этом теряет своё лицо и превращается в не пойми что((
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jek718875
1649651265
Коль играть не умеете, надо перед игрой заносить, сидел бы пиво пил и пузо почёсывал
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