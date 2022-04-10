Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

Скажу откровенно, на мой взгляд, гол отменили неправильно
До появления ВАР это 100% гол. А с такими трактовками, в штрафной площади не футболисты должны бороться, а баллерины. Смотриш и диву даешся, как оказывается мало надо для того что бы уронить здорового, полного сил мужика))
Было бы смешно, если бы не было так грустно!Футбол при этом теряет своё лицо и превращается в не пойми что((
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова после матча со «Спартаком» (0:3). Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кингса Кангва в концовке встречи.
«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику – свисток.
Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал – осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», – сказал Аджоев.