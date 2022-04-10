Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова после матча со «Спартаком» (0:3). Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кингса Кангва в концовке встречи.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику – свисток.

Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал – осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», – сказал Аджоев.

Новости по теме
Безбородов – о том, что Кангва назвал его дерьмом: «Пусть РФС реагирует» 1
Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.04.2022 21:12
Комментарии18
...
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Форвард 79 7 часов назад

    Скажу откровенно, на мой взгляд, гол отменили неправильно
    До появления ВАР это 100% гол. А с такими трактовками, в штрафной площади не футболисты должны бороться, а баллерины. Смотриш и диву даешся, как оказывается мало надо для того что бы уронить здорового, полного сил мужика))
    Было бы смешно, если бы не было так грустно!Футбол при этом теряет своё лицо и превращается в не пойми что((

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1439

    22 raza chemp > Форвард 79 6 часов назад

    А то что шипами в галик соболю защит воткнул ты похожу неаидел

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1460

    Форвард 79 > 22 raza chemp 1 час назад

    Я об момене с отмененным голом писал
    Но, а если о моменте с неназначенным пеналем на Соболеве, то здесь скорее пеналь чем нет, но до системы ВАР такие пенали как правило не ставили

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22147

    JTherry 8 часов назад

    Аджоев совсем мозги потерял после разгрома, готовится перед губернатором ответ держать, больше деньги никто не даст для пряников, так еще и Аджоеву штраф выпишут за болтовню... команда играет за еду, причем тут Безбородов..? вместо трепа - спонсоров ищи...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1140

    Sky Spartak 8 часов назад

    Чел под таблетосами походу..
    Спартак полностью переиграл Арсенал... при чём здесь судья ?!?!
    Кангва вообще неадекват... ему ясно показали, ПО СВИСТКУ какого он без свистка разыграл )))!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13153

    Fusballer 8 часов назад

    Посмотрел повтор - Жиго как-то легко упал. А Кангва сам договорился и арбитра не слышал. Но в целом Спартак доминировал и заслуженно разгромил Арсенал.
    P. S. Левашов был хорош. Спас во многих моментах.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 > Fusballer 8 часов назад

    Еще раз посмотри- Жиго двигается назад, а если в этот момент придать ускорение, то можно и не устоять - толчок был и упал он явно не специально, да и смысла в этом падении не было.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13153

    Fusballer > VVM1964 8 часов назад

    Да, может и так. Ну, по крайней мере движение рукой у Райковича было))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +245

    Stavr007 9 часов назад

    новый тур - новый скандал, ничему не учит жизнь

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 > Stavr007 8 часов назад

    Это не скандал - скандал, это когда признают ошибки арбитров, а они существенно повлияли на результат матча - здесь нет ни того, ни другого .

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1988

    B.G. 9 часов назад

    Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

    Давно такого бреда не слышал....

    Спартак победил 3:0 и еще десяток не смогли по своей тупости занести в ворота Тулы!

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный 9 часов назад

    Сплошное свинство и стыдоба.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3668

    Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    Вторая жёлтая-это красная вполне справедливая. Не вижу смысла обвинять судейство.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11299

    Вомбат 9 часов назад

    Божович, как тренер Арсенала, объясни своему начальнику, что ему лучше жевать, чем говорить.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева 9 часов назад

    Не там нужно газпром поздравлять им так надо было они виноваты во всем!!
    Так что тут не катят твои слова)))
    Вы забыли сколько у Спартака забрали голов правильных в первом туре и равносильно побед??? А теперь ноете все!! Он газпрому говорите так мафия вся питерская сидит рулит)))!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный > Сделаны из Дерева 9 часов назад

    Стыдно от победы свиней. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11