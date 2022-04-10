Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова после матча со «Спартаком» (0:3). Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кингса Кангва в концовке встречи.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику – свисток.

Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал – осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», – сказал Аджоев.