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Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) заявил, что клуб не вылетит в нынешнем сезоне из РПЛ.

«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета.

Мы крутые? Да при чем тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается «Спартака». Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», – сказал Джикия.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

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Источник: «Чемпионат»

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10.04.2022 21:00
Комментарии5
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    Рейтинг: +12116

    playsh 7 часов назад

    Там Бесков набрал "мальчишек с улицы" Шавло,Родионова,Ярцева,Дасаева,Хидиятуллина,Сорокина,Павленко,Сидорова,
    присоединил к оставшимся(убрал Ловчева) и в 1977г занял 1 место во 2 лиге,затем пришёл Федя,Гаврилов,Кокорев,Букиевский - 5 место в 1978г,и чемпион 1979г.А дальше триумф на десять лет.Но с ОДНИМ тренером.А вы уже который год имена тренеров переучиваете... От бога команда была.

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    Рейтинг: +1460

    Форвард 79 8 часов назад

    Твк, не взначай указал, что когда то было хуже, чем сейчас))

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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 8 часов назад

    Лично я тоже даже не допускаю такой мысли !!!

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    Рейтинг: +19108

    Аvenger 9 часов назад

    Когда Спартак вылетел, Джикия было минус 17 лет.

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    Рейтинг: +17604

    DVOK68 10 часов назад

    Меньше болтай,меньше обещай и больше играй,Жора!

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