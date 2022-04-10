Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) заявил, что клуб не вылетит в нынешнем сезоне из РПЛ.

«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета.

Мы крутые? Да при чем тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается «Спартака». Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», – сказал Джикия.