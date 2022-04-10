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  • Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

10 апреля 2022, 21:00
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) заявил, что клуб не вылетит в нынешнем сезоне из РПЛ.

«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета.

Мы крутые? Да при чем тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается «Спартака». Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», – сказал Джикия.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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VVM1964
1649618141
Лично я тоже даже не допускаю такой мысли !!!
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Форвард 79
1649619927
Твк, не взначай указал, что когда то было хуже, чем сейчас))
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Plyash
1649621647
Там Бесков набрал "мальчишек с улицы" Шавло,Родионова,Ярцева,Дасаева,Хидиятуллина,Сорокина,Павленко,Сидорова, присоединил к оставшимся(убрал Ловчева) и в 1977г занял 1 место во 2 лиге,затем пришёл Федя,Гаврилов,Кокорев,Букиевский - 5 место в 1978г,и чемпион 1979г.А дальше триумф на десять лет.Но с ОДНИМ тренером.А вы уже который год имена тренеров переучиваете... От бога команда была.
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Vitaga
1649657483
хотя бы историю клуба знает и таблицу. соболев же вообще о таком и не слышал
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zigbert
1649664041
О вылете тогда тоже никто не думал. В последней игре с Динамо Мн, которое безнадежно плелось на последнем месте, Спартаку достаточно было сыграть вничью но минчане уперлись и победили Спартак а остальные аутсайдеры как нарочно выиграли свои матчи.
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