Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

Там Бесков набрал "мальчишек с улицы" Шавло,Родионова,Ярцева,Дасаева,Хидиятуллина,Сорокина,Павленко,Сидорова,
присоединил к оставшимся(убрал Ловчева) и в 1977г занял 1 место во 2 лиге,затем пришёл Федя,Гаврилов,Кокорев,Букиевский - 5 место в 1978г,и чемпион 1979г.А дальше триумф на десять лет.Но с ОДНИМ тренером.А вы уже который год имена тренеров переучиваете... От бога команда была.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) заявил, что клуб не вылетит в нынешнем сезоне из РПЛ.
«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета.
Мы крутые? Да при чем тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается «Спартака». Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», – сказал Джикия.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
- Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».