Джикия – о вылете «Спартака»: «Было один раз, в 1976 году, но больше не повторится»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) заявил, что клуб не вылетит в нынешнем сезоне из РПЛ.
«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета.
Мы крутые? Да при чем тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается «Спартака». Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», – сказал Джикия.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
- Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».
Источник: «Чемпионат»