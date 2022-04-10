Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча с «Ростовом». «Локо» проигрывает 0:2

Закончился первый тайм матча 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

Команда Валерия Карпина выигрывает со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Щетинин и Максим Осипенко.

На 36-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник «Локо» Наир Тикнизян. Для него это третье удаление в сезоне.