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Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча с «Ростовом». «Локо» проигрывает 0:2

Закончился первый тайм матча 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

Команда Валерия Карпина выигрывает со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Щетинин и Максим Осипенко.

На 36-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник «Локо» Наир Тикнизян. Для него это третье удаление в сезоне.

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Источник: «Бомбардир»

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10.04.2022 20:25
Комментарии5
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    Рейтинг: +793

    kliker 7 часов назад

    "Главный арбитр матча – Ян Бобровский".
    Вот оказывается у кого Карасёву учиться надо.

    0
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    Рейтинг: +12116

    playsh 8 часов назад

    Такими темпами Тикнизян в ближайшем будущем затмит Серхио Рамоса.Может быть,его в англо-саксоннию отправить,пусть там врагов калечит.

    0
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    Рейтинг: +8320

    GoLenaStop 9 часов назад

    Справедливая красная.

    1
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    Рейтинг: +3668

    Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    За фол Бека-Бека арбитры получили отстранение от судейства. Вот в это встрече Тикнизян не просто наступил, но и зафиксировал это. Прямая красная -однозначно.

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    Рейтинг: +16416

    Garrincha58 10 часов назад

    судейство у нас какое то непонятное тут дали красную, а Беке не дали и Гоцука простили, а правила должны трактоваться одинаково тем более с VARом вот поэтому к ним судейкам всегда вопросы и пока так судить будут вопросы будут всегда

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