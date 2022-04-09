Жоаозиньо: «За границей российский паспорт почти ничего не дает»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что ему дало получение российского гражданства.

– Когда в последний раз пользовались российским паспортом?

– Пользуюсь каждый раз, когда сажусь в самолет.

– Что, кроме удобства перелетов, дает российское гражданство?

– За границей почти ничего, с российским паспортом тяжело получить визу. Внутри страны гражданство полезная штука. В тех же банковских вопросах, например. Открыть счет, получить услуги – без проблем.

– В одном из интервью вы сказали: «В России я стал жестче». Что имели в виду?

– По характеру я не изменился. Смотрю на мир с оптимизмом, иногда грущу, но это не зависит от страны, в другом месте было бы то же самое.

Просто живу в России достаточно долго, успел узнать хорошее и не очень.

– Например?

– Есть люди, которые просят деньги. Взаймы или просто так. Знакомые и не очень, знакомые знакомых, через личные сообщения в соцсетях, – всякие люди.

Приходится отказывать, в этом смысле я действительно не такой мягкий, как был.