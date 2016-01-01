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Жоаозиньо: «За границей российский паспорт почти ничего не дает»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что ему дало получение российского гражданства.

– Когда в последний раз пользовались российским паспортом?

– Пользуюсь каждый раз, когда сажусь в самолет.

– Что, кроме удобства перелетов, дает российское гражданство?

– За границей почти ничего, с российским паспортом тяжело получить визу. Внутри страны гражданство полезная штука. В тех же банковских вопросах, например. Открыть счет, получить услуги – без проблем.

– В одном из интервью вы сказали: «В России я стал жестче». Что имели в виду?

– По характеру я не изменился. Смотрю на мир с оптимизмом, иногда грущу, но это не зависит от страны, в другом месте было бы то же самое.

Просто живу в России достаточно долго, успел узнать хорошее и не очень.

– Например?

– Есть люди, которые просят деньги. Взаймы или просто так. Знакомые и не очень, знакомые знакомых, через личные сообщения в соцсетях, – всякие люди.

Приходится отказывать, в этом смысле я действительно не такой мягкий, как был.

  • Хавбек получил российский паспорт в августе 2016 года.
  • За сборную России он не дебютировал до сих пор.
  • За «Сочи» Жоаозиньо выступает с августа 2020-го.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:19
Комментарии3
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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 1 час назад

    Бред какой-то! Что хочет человек получить от паспорта из др. государства в какой-то др. чужой стране?

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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 3 часа назад

    А чё тебе надобно, кроме гордости за новую Родину?

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    Рейтинг: +1385

    Parham 6 часов назад

    Более-менее прав и человечен. Уважуха.

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