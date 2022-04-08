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Самедов: «Купленные «Локомотивом» игроки – это не совсем то, что нужно команде»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Самедов оценил последние трансферы команды. Он согласен не со всеми.

«Те игроки, которые были куплены основной командой, – это не совсем то, что нужно «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все. Потрачены большие деньги», – сказал Самедов.

  • Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Ближайший соперник – «Ростов».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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08.04.2022 21:03
Комментарии1
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    Рейтинг: +4024

    PAREVG. 18 часов назад

    Кнрк, Бека и Мампаси - выкинутые деньги. Изидор как не странно разыгрался, а по Кухте - непонятно пока, на предсезонке забивал в каждом матче, в чемпионате - ушел в тень. Едвай - неплох, но резок, надеюсь успокоится.

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