Самедов: «Купленные «Локомотивом» игроки – это не совсем то, что нужно команде»

Кнрк, Бека и Мампаси - выкинутые деньги. Изидор как не странно разыгрался, а по Кухте - непонятно пока, на предсезонке забивал в каждом матче, в чемпионате - ушел в тень. Едвай - неплох, но резок, надеюсь успокоится.
Бывший селекционер «Локомотива» Александр Самедов оценил последние трансферы команды. Он согласен не со всеми.
«Те игроки, которые были куплены основной командой, – это не совсем то, что нужно «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все. Потрачены большие деньги», – сказал Самедов.
- Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.
- Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
- Ближайший соперник – «Ростов».