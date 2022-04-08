Самедов: «Купленные «Локомотивом» игроки – это не совсем то, что нужно команде»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Самедов оценил последние трансферы команды. Он согласен не со всеми.

«Те игроки, которые были куплены основной командой, – это не совсем то, что нужно «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все. Потрачены большие деньги», – сказал Самедов.