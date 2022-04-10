Где смотреть «Спартак» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 апреля

«Спартак» и «Арсенал» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 10 апреля.
- Встреча пройдет в Москве.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Арсенал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Арсенал» – 15-е. В матче первого круга в Туле команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Ставки на матч Спартак – Арсенал
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Спартака» – 1.45
- Ничья – 4.50
- Победа «Арсенала» – 6.90
Источник: «Бомбардир»