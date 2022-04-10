Где смотреть «Спартак» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 апреля

«Спартак» и «Арсенал» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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Игра состоится в воскресенье, 10 апреля.

Встреча пройдет в Москве.

Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Арсенал

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.

Игру также будет транслировать Bettery.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Арсенал» – 15-е. В матче первого круга в Туле команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ставки на матч Спартак – Арсенал

Коэффициенты Bettery: