Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Голландский специалист дал понять, что в случае своего назначения он хочет полностью участвовать в трансферах клуба.

Тен Хаг настаивает на том, чтобы с ним согласовывались все покупки, продажи и продление контрактов с футболистами.

Он требует, чтобы игроки соответствовали его идеям. Для тренера это ключевой аспект.

Новости по теме
Рангник поддержал приглашение тен Хага в «Манчестер Юнайтед» (Фабрицио Романо) 2
Тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». В штаб может войти бывший тренер «Анжи» Меленстен (ESPN) 3
«МЮ» может купить защитника «Аякса» Тимбера
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:49
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Ну а как по-другому, правильное условие тренера!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11