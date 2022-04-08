Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Голландский специалист дал понять, что в случае своего назначения он хочет полностью участвовать в трансферах клуба.

Тен Хаг настаивает на том, чтобы с ним согласовывались все покупки, продажи и продление контрактов с футболистами.

Он требует, чтобы игроки соответствовали его идеям. Для тренера это ключевой аспект.