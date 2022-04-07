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На пивоварню Михаила Кержакова возбуждено административное дело

Проверяющие органы возбудили дело на пивоварню вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

«Плохие новости для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело на его подмосковную пивоварню. И я даже не знаю, чему в этой новости стоит удивляться больше всего.

Вообще, оказывается, Кержаков занимается варкой пива еще с 2016 года. Он учредил компанию ООО «Ландау бирлаб» и оформил на себя 50% предприятия. Сама пивоварня была открыта в Сергиевом Посаде.

В 2022 году в пивоварню пришли проверяющие органы. Проверка прошла средненько и по ее результатам на компанию Кержакова было открыто дело по ст.14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Хотя, стоит отметить, что нарушение не критичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Кержаков провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 19 голов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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07.04.2022 17:12
Комментарии15
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    Рейтинг: +5850

    Добрый Бобер 22 часа назад

    Как было в 90-ые? Не поделился - пришли с битами. Пришли с битами - вызвал милицию, их повязали. 90-ые прошли, а те, кто ходил с битами подросли и поумнели. Теперь, не поделился - пришли с погонами да с бумажками... и кого будите вызывать?

    0
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 23 часа назад

    У нас так устроены законы, что власти могут наехать на кого угодно, когда угодно.

    3
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 23 часа назад

    А что тут такого. человек заработал деньги и открыл свой бизнес. а издержки у всех бывают. тем более вторая половина бизнеса у бандитов

    1
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    Рейтинг: +24106

    bset 23 часа назад

    Футболистов обычно подбивают на такие бизнесы. Денег много, контроля нет - постоянно на тренировках. Вот и "партнеры" мутят непонятно что, а репутацией потом футболист отвечает.

    0
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    Рейтинг: +1455

    Vitaga > bset 23 часа назад

    понятное дело - деньги должны работать. игроки получают приличный доход и ты прав - различные приятели постоянно подбивают клинья - типа вложить в прибыльное дело. сами игроки ни способностями ни временем для развития бизнеса не обладают и весь процесс в ручках прилипал. подставы тут обычное дело. поэтому делать бизнес с такими друзьями опасно.

    0
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    Рейтинг: +599

    111Hunter111 7 апреля, 19:54

    Пиво ослиной мочой разбавлял.

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    Рейтинг: +61533

    portero 7 апреля, 19:21

    Пиво не пробовал, судя по всему левое сырьё...
    Ну управляющий там явно не Керж...

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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > portero 23 часа назад

    Ну полухозяин там явно Керж.

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    Рейтинг: +61533

    portero > Имя на сайте 9 часов назад

    хозяин и управляющий это разное, сколько раз в год, Керж там появляется? один раз наверное не больше. остальное всё делает и рисует правильные цифири для хозяина управляющий(директор)..

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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > portero 7 часов назад

    и оформил на себя 50% предприятия

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    Рейтинг: +22075

    JTherry 7 апреля, 19:19

    бомжи не хотят платить налоги, обычное дело...

    1
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 7 апреля, 17:53

    последние жалкие потуги москвы отнять чемпионство
    на святое покусились
    на серёгин посад
    ------
    ну гы х.*ле там

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 апреля, 17:43

    интересно а банк Семака попал под санкции?

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    Рейтинг: +1856

    DMитрий > Vitaga 7 апреля, 19:55

    Банк спермы?

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga > DMитрий 23 часа назад

    настоящий банк) в Ростове. владелец Семак.

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