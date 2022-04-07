На пивоварню Михаила Кержакова возбуждено административное дело

Проверяющие органы возбудили дело на пивоварню вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

«Плохие новости для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело на его подмосковную пивоварню. И я даже не знаю, чему в этой новости стоит удивляться больше всего.

Вообще, оказывается, Кержаков занимается варкой пива еще с 2016 года. Он учредил компанию ООО «Ландау бирлаб» и оформил на себя 50% предприятия. Сама пивоварня была открыта в Сергиевом Посаде.

В 2022 году в пивоварню пришли проверяющие органы. Проверка прошла средненько и по ее результатам на компанию Кержакова было открыто дело по ст.14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Хотя, стоит отметить, что нарушение не критичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».