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  • На пивоварню Михаила Кержакова возбуждено административное дело

На пивоварню Михаила Кержакова возбуждено административное дело

7 апреля 2022, 17:12
10

Проверяющие органы возбудили дело на пивоварню вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

«Плохие новости для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело на его подмосковную пивоварню. И я даже не знаю, чему в этой новости стоит удивляться больше всего.

Вообще, оказывается, Кержаков занимается варкой пива еще с 2016 года. Он учредил компанию ООО «Ландау бирлаб» и оформил на себя 50% предприятия. Сама пивоварня была открыта в Сергиевом Посаде.

В 2022 году в пивоварню пришли проверяющие органы. Проверка прошла средненько и по ее результатам на компанию Кержакова было открыто дело по ст.14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Хотя, стоит отметить, что нарушение не критичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Кержаков провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 19 голов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (10)
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Vitaga
1649342626
интересно а банк Семака попал под санкции?
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Беспонтий
1649343186
последние жалкие потуги москвы отнять чемпионство на святое покусились на серёгин посад ------ ну гы х.*ле там
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JTherry
1649348343
бомжи не хотят платить налоги, обычное дело...
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portero
1649348506
Пиво не пробовал, судя по всему левое сырьё... Ну управляющий там явно не Керж...
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111Hunter111
1649350478
Пиво ослиной мочой разбавлял.
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NewLife
1649354378
У нас так устроены законы, что власти могут наехать на кого угодно, когда угодно.
Ответить
Добрый Бобер
1649354961
Как было в 90-ые? Не поделился - пришли с битами. Пришли с битами - вызвал милицию, их повязали. 90-ые прошли, а те, кто ходил с битами подросли и поумнели. Теперь, не поделился - пришли с погонами да с бумажками... и кого будите вызывать?
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