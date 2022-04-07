На пивоварню Михаила Кержакова возбуждено административное дело

Как было в 90-ые? Не поделился - пришли с битами. Пришли с битами - вызвал милицию, их повязали. 90-ые прошли, а те, кто ходил с битами подросли и поумнели. Теперь, не поделился - пришли с погонами да с бумажками... и кого будите вызывать?
Проверяющие органы возбудили дело на пивоварню вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.
«Плохие новости для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело на его подмосковную пивоварню. И я даже не знаю, чему в этой новости стоит удивляться больше всего.
Вообще, оказывается, Кержаков занимается варкой пива еще с 2016 года. Он учредил компанию ООО «Ландау бирлаб» и оформил на себя 50% предприятия. Сама пивоварня была открыта в Сергиевом Посаде.
В 2022 году в пивоварню пришли проверяющие органы. Проверка прошла средненько и по ее результатам на компанию Кержакова было открыто дело по ст.14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Хотя, стоит отметить, что нарушение не критичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Кержаков провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 19 голов.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.